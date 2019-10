Valge Maja kaalub umbes 500 USA sõjaväelase ja kümnete lahingutankide saatmist Kirde-Süüriasse gaasi- ja naftavälju valvama, kirjutab leht The Wall Street Journal.

Lehe andmeil esitasid USA sõjaväelased selle plaani neljapäeval. Uue kontseptsiooni kohaselt USA eesmärke korrigeeritakse ja keskendutakse Kirde-Süüria naftaväljade turvamisele.

Ennist ütles kõrge Pentagoni ametnik ajakirjale Newsweek, et USA kavatseb saata Kirde-Süüriasse kuni 30 tanki Abrams.

Telejaam CNN kinnitas samuti, kaitseministeeriumi ametnikule viidates, et USA võib "suhteliselt pea" toimetada Süüriasse sõjaväelased ja tankid. Nende ülesanne oleks kaitsta Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) käes olevate gaasi- ja naftaleiukohtade juurde paigutatud Ameerika väge.

Telejaam Fox News teatas, et USA rasketehnika võidakse koondada Deir Ezzori linna lähistele Conoco gaasivabrikusse.

Ajaleht Washington Post märgib, et koos tankidega viiakse siina ka roomikutega lahingumasinad Bradley.

USA oli varem teatanud, et jätab Süüria lõunaossa Iisraeli ja Jordaaniaga piirnevale alale Al-Tanfi sõjaväebaasi 150 sõdurit ja kaalub mõnede sõdurite jätmist Süüria kirdeossa naftaväljade kaitsmiseks.

Kolmapäeval kinnitas president Donald Trump, et väike arv Ühendriikide sõdureid jääb Süüria gaasi- ja naftavälju turvama.

Türgi nõuab Ühendriikidelt kurdivägede komandöri loovutamist

Türgi president Recep Tayyip Erdogan nõudis neljapäeval Ühendriikidelt kurdide juhitavate Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) komandöri Mazloum Abdi väljaandmist.

Erdogani sõnul on tegemist tagaotsitava terroristiga.

USA senaatorite rühm on nõudnud, et Abdile väljastataks võimalikult kiiresti Ühendriikide viisa, et ta saaks rahvaesindajatele anda ülevaate olukorrast Süürias.

Abdi tänas kolmapäeval Venemaad tema rahva säästmise eest sõjanuhtlusest.

"Telefonivestluses Vene kaitseministri ja relvajõudude ülemaga väljendas Mazlum Abdi oma tänu president Vladimir Putinile ja Vene Föderatsioonile nende innukuse eest sõja ärahoidmisel ja tsiviilisikute säästmisel," on edastati SDF-i kolmapäevases avalduses.

"Ülemjuhataja väljendas samuti oma reservatsioone lepingu mõne punkti suhtes, mis vajavad edasisi arutelusid ja dialoogi," lisati selles.

Vene sõjaväepolitsei patrullis Süüria-Türgi piiril 60 kilomeetrit

Vene sõjaväepolitsei kolonn patrullis neljapäeval Süüria-Türgi piiril uuel marsruudil, mis oli 60 kilomeetrit pikk.

Vene Süüria tülipoolte lepitamise keskuse ülem kindralmajor Aleksei Bakin ütles, et marsruut läks Qamishlist Põhja-Süürias kuni Amudani.

Bakin meenutas, et Vene sõjaväepolitsei alustas patrullimist Vene-Süüria piiril 22. oktoobri Vene-Türgi Sotši kokkuleppe kohaselt.

"Vene sõjaväepolitseinike ülesanne on tagada kohaliku elanikkonna turvalisus ja aidata kurdi vägedel taanduda piirist 30 kilomeetri kaugusele," ütles kindral.