Soome kaitseministeeriumi kantsler Janne Kuusela ütles teisipäeva õhtul Iltalehtile, et Mart Helme väide, et Eesti koostab NATO-st sõltumatut kaitsestrateegiat, tuli nende jaoks ootamatult ja Soomega pole keegi seda arutanud.

"Minu arusaamise järgi on see Eesti oma plaan ja meiega pole keegi ühendust võtnud ja me ei ole ka kuidagi sellega seotud," ütles Kuusela ajalehele.

Siseminister Mart Helme väitis varasemas intervjuus Iltalehtile, et Eesti valitsus on ette valmistamas plaani B-d juhuks, kui NATO kollektiivkaitse ei peaks mingil põhjusel toimima. Helme väitel tehakse seda koos Läti ja Leeduga ning oma osa on kaitsekavas ka Soomel.

Kuusela kinnitas, et ta kuulis taolisest plaanist esimest korda ega osanud öelda, mida Helme selle all mõtles, kui nimetas ka Soomet plaani osaks.

"Võib-olla mõtles ta seda, et Põhja-Euroopas on tõsine kriis, mis puudutab nii Soomet kui Eestit," pakkus ta.

Kuusela sõnul ei ole praegu Baltimaade ja Soome kaitsejõud kuidagi ühendatud ja riikidel pole ka ühist kaitsestrateegiat.

"Soomel on omad plaanid ja Baltimaadel omad, mis on seotud NATO ühise kaitsestrateegiaga," märkis ta.

Küsimusele, kas Soome oleks nõus liituma plaan B-ga, vastas Kuusela, et kuivõrd sellist arutelu pole olnud, ei hakka ta spekuleerima.

Kuusela osales koos Balti kaitseministritega Põhjamaade kaitseministrite kohtumisel ning tema sõnul pole seal mingist plaan B-st juttu olnud.

"Miskist plaan B-st pole siin täna räägitud, kuigi ka Eesti kaitseminister (Jüri Luik) on siin," märkis Kuusela.