Mida õiguskaitsetaotlus täpselt sisaldab - kas see puudutab kogu ettekirjutust või laoseisu hävitamise osa -, ei soostunud ettevõte avaldama. Kohus teeb esmase õiguskaitse kohta otsuse lähipäevil. Eesti Päevalehte nõustanud ekspertide sõnul kohus esialgse õiguskaitse taotluse tõenäoliselt ka rahuldab.

Veterinaar- ja toiduamet käskis esmaspäeval perefirma M.V. Wooli Harku ja Vihterpalu tehase sulgeda ning kogu laoseisu hävitada. Kokku on ettevõttel laovarusid kahe miljoni euro väärtuses. M.V. Wooli jaoks jääb arusaamatuks, miks tuleb neil hävitada ka need laos olevad tooted, millelt listeeria ei saaks isegi teoreetiliselt edasi kanduda.

Veterinaar- ja toiduamet ütles lehele, et kuna asi on nüüd kohtus ja ettevõte on esitanud esialgse õiguskaitse taotluse, siis nad ootaks ära kohtu seisukoha enne kui teemat kommenteerivad.