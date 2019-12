Tšetšeenist endine Venemaa-vastase sõdade veteran ning endine Gruusia luureametnik Zelimhan Hangošvili mõrvati käsoleva aasta augustis Berliinis. Juhtumi asjaolud ning palgamõrvari varasem tegevus on süvendanud kahtlusi, et mõrvaga on seotud Venemaa luureteenistused, ning tulenevalt Moskva vähesest koostööst juhtumi uurimisel saatis Saksamaa välja kaks Vene diplomaati, kelle näol oli praktikas tegu luureametnikega, vahendavad Bild ja Times.

Üks välja saadetud diplomaatidest on 35-aastane Jevgeni Sutski, kes oli Berliini saatkonna asekaitseatašee, kuid kes tegelikkuses töötas Venemaa sõjaväeluure GRU heaks.

2008. aastal sõjaväeakadeemia lõpetanud Sutski saabus Berliini tööle 2017. aastal. Saksa ametnikest allikad rääkisid väljaandele Bild, et Sutski pälvis nende tähelepanu näiteks sellega, et kohtus viis kuud tagasi Merkeli erakonna ehk Saksamaa Kristlik-Demokraatlik Liidu (CDU) noorpoliitiku Salahdin Kobaniga.

32-aastane Koban, kelle vanemad on pärit Iraagi põhjaosa kurdide piirkonnast, kandideeris 2017. aastal edutult parlamenti. Tema puhul on aga olulisem see, et ta öötas poliitik Joachim Pfeifferi heaks, viimane on aga CDU energeetikaküsimuste kõneisik ning on üks vähestest rahvasaadikutest, kes on Merkeli parteikaaslastest üks väheseid, kes on avalikult ja häälekalt võtnud sõna Vene-Saksa gaasitoru Nord Stream 2 toetuseks.

Immigranditaustaga Koban avaldab järgmisel aastal ka raamatu "Saksamaa vabatahtlik allakäik" ("Deutschlands freiwilliger Untergang"), mille kohaselt on multikulturalism läbi kukkunud ning et Saksa poliitikud teevad kultuurilist enesetappu, sest kardavad varje minevikust.

Venemaa on varem otseselt ja kaudselt kasutanud pidevalt ära Saksamaal rändekriisist ja immigratsioonist tulenevaid pingelisi meeleolusid - eriti on seda olnud märgata lähedastes suhetes Kremli ja protestipartei Alternatiiv Saksamaale (AfD) puhul ning migratsioonivastase liikumise PEGIDA meeleavaldustel on olnud sageli näha Venemaa lippe ja retoorikat, kus president Vladimir Putinit on kujutatud "traditsioonilise ja kristliku Euroopa päästjana".

Koban on praeguseks kinnitanud, et on Sutskiga kohtunud kolmel korral. Neid tutvustati Hiina saatkonna vastuvõtul ning hiljem on nad kahel korral koos lõunat söönud. Hetkel pole siiski tõendeid, et Sutski oleks üritanud CDU poliitikut otseselt allikana värvata.