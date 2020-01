Meedia: USA ja Vene sõdurite vahel tekkis Süürias järjekordne vastasseis

Väidetavalt oli kõik alguse saanud sellest, et Vene üksused olid üritanud liikuda Süüria kirdeosas asuvatele naftaväljadele, mis on hetkel kurdi vägedega liidus olevate USA üksuste kontrolli all, kirjutab ajaleht Washington Times Türgi meediale viidates.

Kohalikest ametnikest allikate sõnul oli vastasseis lõppenud nii, et ühtegi lasku ei kõlanud ning samuti polevat tekkinud ka reaalset vägivalla puhkemise ohtu.

Ameerika sõdurid olid väidetavalt peatanud Vene üksuste kolonni Rmelani linna juures ning pärast seda olid venelased lihtsalt ümber pööranud ja naasnud oma baasi.

Samas on see järjekordne näide sellest, kuivõrd kõrged panused on olukorras, kus väike arv USA sõdureid valvab riigi kirdeosa naftavälju ja jälgib, et need ei längeks äärmusrühmituse ISIS, Venemaa või teiste osapoolte kontrolli alla.

Pentagoni ametnikud juhtumit otseselt ei kommenteerinud, kuid märkisid, et keskendutakse konflikti vältimisele teiste piirkondlike jõududega.

Organisatsiooni Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus (SOHR) teatas detsembris intsidendist Süüria kirdeosas, mille käigus olevat puhkenud ühte piirkonda sattunud USA ja Vene sõdurite vahel käsikähmlus.

Tõsisem juhtum leidis aset 2018. aasta algupoolel, kui USA õhurünnak olevat tapnud suure hulga Süüria valitsusvägede poolel sõdivaid Vene palgasõdureid ehk nn Wagneri üksuse võitlejaid.