Mobiilandmeside analüüs lubab väita Wuhani labori karantiinipanekut oktoobris

Raporti kohaselt ei olnud WIV-i kõrgeima turvatasemega laboris märgata mobiiltelefonide kasutamist eelmisel aastal 7. kuni 24. oktoorini ning see võis olla põhjustatud "ohtlikust sündmusest" millalgi 6. ja 11. oktoobri vahel, edastas NBC News. Samas USA ja Brit luureagentuurid, mis on raportit uurinud, ei saa sama kinnitada, tunnistas telekanal.

Kui siiski labori sulgemine oleks toimunud, võib see olla üheks kinnituseks peamiselt USA esitatud väidetele, et praeguseks üle kogu maailma levinud koroonaviirus võis valla pääseda Wuhani laborist, mis uurib muuhulgas koroonaviirusi nahkhiirtel.

See on siiski üks võimalikest teooriatest paljude seas, mida USA luureorganisatsioonid Wuhanist alguse saanud pandeemiaga seoses uurivad. Valdavalt kalduvad maailma teadlased siiski uskuma, et viirus pääses inimeste hulka Wuhani elusloomade turult. Sama kordas reedel ka Maailma Terviseorganisatsioon (WHO).

Esimene koroonajuhtum registreeriti Hiinas 17. novembril, kuid mõned teadlased on hakanud küsima seni esitatud ajajoone kohta, viidates näiteks hiljuti avalikuks saanud infole, et koroonanakkus avastati Prantsusmaal juba detsembris.

NBC Newsi kajastatud raporti kohaselt võis pandeemia alata varasemalt teatatust varem ning toetab väiteid, et viirus pääses liikuma Wuhani laborist.

Samas rõhutatakse, et raportis kajastatud andmed ei hõlma kõigi seal töötavate inimeste mobiilsidet. Siiski võib arvata, et kõrge turvatasemega Wuhani labor, mis tegeleb kõige ohtlikemate viiruste uurimisega, on mitme USA luureorganisatsioni jälgimise all ning nende omandatud andmed võivad tuua siinkohal täiendavat teavet, ütlesi NBC-ga vestelnud luureallikad.

Hiina on seni kategooriliselt tagasi lükanud kõik väited labori seotusest koroonapandeemia vallandumisega.

NBC News toob siiski välja rea kahtlustäratavaid aspekte, mis tekitavad Hiina väidete suhtes küsimusi.

- Meditsiiniajakirjas The Lancet 24. jaanuaril avaldatud artiklis märgiti, et neljast esmanakatunust kolm, sealhulgas ka kõige esimene teadaolevalt nakatunu, ei puutunud kuidagi kokku Wuhani elusloomade turuga.

- Wuhani laboris uuritud nahkhiired, kes kannavad praegu levinud koroonaviiruse tüve, elavad Wuhanist kaugemal kui 100 miili.

- Labori tööst ilmunud fotodel nähtavad inimesed, kes võtavad nahkhiirtelt proove, ei kanna nõutavat kaitsevarustust. See kujutab nendele inimestele nakatumisohtu.

- USA saatkonna töötajate visitiidel laborisse tuvastati suuri puudujääke laborite ohutusnõuete täitmisel.

- USA senati luurekomitee liige väitis, et Hiina sõjaväeluure saatis ühe oma juhtiva töötaja jaanuaris laborisse tööle.

- Koroonaviiruse genoomijärjestuse esimesena tuvastanud Shanghai labor suleti 12. jaanuaril, nagu teatas ajaleht The South China Morning Post.

- USA luureasutuste hinnangul varjas Hiina valitsus esialgu koroonaepideemia ulatust ja tõsidust ning võimud ähvardasid arste, kes selle eest hoiatasid.