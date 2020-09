Analüütik: von der Leyeni avaldus Venemaa kohta oli üllatavalt jõuline

"See oli üllatav, ma ei ole varasemalt Komisjoni presidendi suust sellist seisukohta kuulnud," ütles Raik kolmapäeval, pärast von der Leyeni aastakõne jälgimist peetud arutelul.

"Nendele, kes kaitsevad tihedamate sidemete edendamist Venemaaga, ütlen ma, et Aleksei Navalnõi mürgitamine keerulise keemilise ainega ei ole ühekordne sündmus. Me oleme näinud sama mustrit Gruusias ja Ukrainas, Süürias ja Salisburys ning valimistesse sekkumist üle maailma. See muster ei muutu ning ükski torujuhe seda ei muuda," teatas Euroopa Komisjoni president oma kõnes viidates Venemaalt Saksamaale kulgeva gaasitoru Nord Stream 2 ehitamisele, mille saatus ja mõju on viimasel ajal taas suurema avalikkuse tähelepanu all.

Raik selgitas, et seni on valitsenud Euroopas seisukoht, et majandussuhete edendamine Venemaaga peaks aitama ka teistes valdkondades edasi liikuda, kuid nüüd tõdes von der Leyen, et nii see ei ole. Sama rõhutas ta ka hiljem oma Twitteri postituses.

#SOTEU indicates a sea change in EU approach to Russia, now @EU_Commission basically saying (contrary to long-time policy) that closer economic ties incl. #NordStream2 do not help to improve pol.relations or curb Russia's aggressive behaviour ???? — Kristi Raik (@KristiRaik) September 16, 2020

Euroopa Komisjoni sõnumi tugevust rõhutas ka ajakirja Diplomaatia peatoimetaja Erkki Bahovski, kes tõdes, et mõnikord ei ole Komisjoni president oma aastakõnes Venemaad isegi maininud.

Raik märkis, et ilmselgelt mõjutab sakslase von der Leyeni vaateid Saksamaal vallandunud diskussioon Nord Stream 2 ehitamise suhtes, millele on eriti hoogu andnud USA ähvardus kehtestada torujuhet ehitatavatele ettevõtetele sanktsioonid.

Paljud idapoolsed Euroopa Liidu riigid näevad torujuhtmes ohtu, et selle kaudu oma gaasi Euroopasse tarnima hakkav Venemaa saab tugeva hoova Saksamaa ja kogu Euroopa poliitika mõjutamiseks .