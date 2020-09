Lehe andmeil pakkus Saksa rahandusminister Olaf Scholz algul suuliselt ja hiljem ka kirjalikult tehtud ettepanekus oma USA kolleegile Steven Mnuchinile võimalust, et Saksamaa rahastab kahe spetsiaalselt veeldatud maagaasi vastuvõtmiseks sobiva sadamaterminali ehitamist. Die Zeiti andmeil soovivad USA gaasiettevõtted kasutada Saksamaa Brunsbütteli ja Wilhelmshaveni sadamaid oma gaasi Euroopasse toomiseks.

Saksa valitsuse pakkumises, mis saabus Washingtoni 7. augustil, lubatakse terminalide ehitusele "massiivset avaliku toetuse tõusu", eraldades selleks üks miljard eurot.

Vastutasuks miljardisele investeeringule ootab Saksamaa valitsus USA-lt kaugeleulatuvaid järeleandmisi, märgib leht. "Selle eest lubavad Ühendriigid Nord Stream 2 takistusteta valmisehitamist ja opereerimist," öedakse Berliini pakkumises. "Olemasolevaid õiguslikke võimalusi sanktsioonide kehtestamiseks ei kasutata," lisati samas.

USA ähvardas tänavu juulis karistada ettevõtteid, mis osalevad Nord Stream 2 ehitamises. USA sanktsioonid hakkasid muuhulgas ähvardama ka Sassnitzi sadamat ja selle juhti.

Ehkki paljud Nord Streami gaasitoru rajamise kriitikud näevad selles ohtu Euroopa energeetilisele sõltumatusele ning sellele, et Venemaa saab tugeva hoova Saksamaa ja kogu Euroopa poliitika mõjutamiseks, märgib Die Zeit, et üks USA vastuseisu põhjus projektile on ka soov müüa Euroopas oma veeldatud maagaasi, see aga nõuab sobilike gaasiterminalide olemasolu.

Euroopa Liidu riikide liidrid arutavad Nord Streami küsimust ka oma kokkusaamisel Brüsselis, kus 24. ja 25. septembril toimub Euroopa Ülemkogu, märgib Die Zeit. Pärast Vene opositsioonipoliitiku Aleksei Navalnõi mürgitamist on järsult kasvanud erinevate poliitiliste jõudude ülekutsed nii Saksamaal kui mujal Euroopas peatada Nord Stream 2 ehitus. Venemaalt läbi Läänemere otse Saksamaale kulgevast torujuhtmest on ehitada veel pisut üle saja kilomeetri.