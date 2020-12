Kohus mõistis ärimees Berezovski Voronovile altkäemaksu andmises süüdi

Kohus otsustas, et end osaliselt süüdi tunnistanud Berezovski andis pika aja jooksul tollal AS-i Narva Vee juhatusse ja Narva linnavolikku kuulunud Aleksei Voronovile suures ulatuses altkäemaksu. Vastutasuks lubas eelmisel aastal korruptsioonis süüdi mõistetud Voronov tagada Berezovskile AS Narva Vee korraldatud hangete läbiviimise käigus eelistingimusi.

Sergei Berezovski abikaasa Kiira Berezovskaja, keda süüdistati altkäemaksu andmisele kaasaaitamises, mõistis kohus õigeks.

Prokuratuur on rahul, et altkäemaksu andja on mõistetud süüdi, kuid seda, kas prokuratuur kaebab otsuse edasi, otsustatakse seaduses ette nähtud seitsme päeva jooksul.

"Kõige murelikumaks teeb mind Sergei Berezovskile mõistetud karistus ja see, et ta peab osaliselt karistuse vanglas ära kandma, vähemalt kolm kuud. Selles osas ma leian, et see otsus on pisut karm," ütles kohtualuse kaitsja, vandeadvokaat Dmitri Teplõhh.