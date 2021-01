Sõerd: uus valitsus võiks jõuda eelarvetasakaaluni 2023. aastal

"Tasakaaluni jõudmise kava peaks olema ambitsioonikam kui praegusel valitsusel on. Tuleks sihtida Eesti Panga soovitust saavutada tasakaal 2023. aastaks. See võiks olla lähtepositsioon ja siis koalitsiooni ülesanne [oleks] kokku panna ka reaalne meetmete meetmete loetelu, kuidas [seda] saavutada. See ei saa olla deklaratiivne, see tuleb ka meetmete kavaga sisustada," rääkis Sõerd.

Küsimusele, kas uus, Reformierakonna liidri Kaja Kallase moodustatav koalitsioon peaks ka eelarvekärpeid tegema, vastas Sõerd: "Ma arvan, et me ei pääse kärbetest, sest teistmoodi ei ole võimalik rahandust korda saada."

Siiski on praegu veel vara konkreetsematest kärbetest rääkida, kuna rahandusministeerium asub juba veebruaris koostama uut majandusprognoosi, see avalikustatakse märtsis-aprillis ning selle pinnalt tehakse uus eelarvestrateegia, lisas Sõerd. "Prognoos tuleb ilmselt natuke positiivsem kui eelmise aasta sügisel eeldati. Aga endiselt eelarve kulude kasv on liiga kiire. Esimene küsimus, mille juurde tuleb tulla, on see, et tuleb seada kulude kasvule laed, millest üle ei tohiks minna," rääkis ta.

Sõerd tõdes ka, et opositsioonis olles on keeruline riigieelarvest täpsemalt aru saada, kuna see on läbipaistmatult esitatud ning seetõttu on praegu ka raske öelda, mida täpselt muuta tuleb. Sõerdi sõnul on ta saatnud sellekohase pöördumise ka õiguskantslerile.

Ta rääkis ka sellest, et riigikogu ei ole saanud ülevaadet eurorahade kasutamise plaanidest, võimalustest, prioriteetidest ja summadest.

"Riigieelarvesse kirjutati vahetult enne [eelarve] kolmandat lugemist eelmise aasta lõpus eurorahad järgmiseks aastaks ühe summana, ilma, et oleks lahti löödud, kuhu need rahad lähevad. On küll jaotus sellest, millistest fondidest eurorahad tulevad, aga kuhu see raha kulutatakse, kuhu see läheb, selle kohta opositsioon ülevaadet ei saanud," selgitas Sõerd.

Sõerd märkis ka, et reedel on Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsiooniläbirääkimiste teemaks majandus, ettevõtlus, maksu- ja rahanduspoliitika ning Euroopa Liidu rahade kasutamine ning seepärast ei saa ta paljudele konkreetsetele küsimustele neljapäeval vastata.