Riigikogu arutas elektrihinna ohjeldamist

Riigikogus arutelu kuraasikalt käima lükanud Urmas Reinsalu (Isamaa) kutsus valitsust tegema kiireid otsuseid, et elektrihinda ohjeldada. Isamaa leiab, et kõrgete hindade vastu aitaks kodutarbijate väljaviimine elektribörsilt

"See tähendab, et inimesed saavad osta Eestis elektrit otse tootjatelt, tootmishind, pluss teatud kulud, konkurentsiameti kontrollitud hinnaga. See oleks kindlasti lahendus juba järgmiseks hooajaks Eesti tarbijatele," lausus Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

Sama seisukohta kaitses riigikogu ees ka Isamaa kutsutud energeetikaekspert Arvi Hamburg. Hamburgi sõnul võiks võtta eeskuju ka teistelt Euroopa Liidu riikidelt.

"Hollandi peaminister tegi oma koalitsioonile ettepaneku, et kõik, mis on üle seitsme eurosendi, kompenseeritakse valitsuse poolt. Kompenseerida saame selles ulatuses, mida kallim elektrihind eelarvesse sisse toob," lausus Hamburg.

Opositsiooni ridadest ei paistnud siiski võrdset kirge ja soovi elektriturgu ümber teha.

"Teema on väga tõsine, aga kui mõni kaamera veel saali tuleb, siis võtate kinga jalast ära ja hakkate kapitalismile ja turumajandusele kadu kuulutama! Osaliselt teie väga populistlikud ettepanekud seda sisaldavad," ütles riigikogus sotsiaaldemokraatide juht Indrek Saar.

Reinsalule ja Isamaale pakkusid opositsioonipingilt siiski tuge ka EKRE saadikud, kes nõudsid valitsuselt veelgi jõulisemaid samme.

"Me teame, mida on vaja teha. Vaja on börsisüsteemist lahkuda ja vaja on CO2 süsteemist lahkuda. See vajab poliitilist otsust. Millal valitsus need otsused kavatseb langetada," küsis EKRE esimees Martin Helme.

Majandusminister Taavi Aas märkis, et CO2 süsteemist lahkumine ei ole Euroopa Liitu jäädes võimalik. Küll aga on vajalik selle süsteemi reform, ütles Aas.

Kuid kas ei võiks valitsus teatud hinnapiirist alates tarbijatele elektritoetust maksta, nagu teevad Holland ja Leedu?

"Me oleme ka selle välja pakkunud, et võiks sellist lahendust kaaluda, et katta kõrged hinnatipud, aga paraku me pole selles partneriga (Reformierakonnaga – toim.) kokkuleppele jõudnud ja räägime teistest meetmetest," ütles Aas.

Reformierakondlane Jürgeni Ligi võttis emotsionaalse arutelu elektrihinna üle riigikogus kokku nii: "Väga paljudel on see majanduslik probleem, aga enamikel on see hirm. Hinnahirm, aga seda ei tohi süvendada. Need on liialdatud poosid, mida siit puldist on võetud. Me ei kuulnud ühtegi numbrit. Käis üks hädaldamine, näpuga näitamine… kaasaarvatud erakonna poolt, kes on hoidnud viis aastat energiaportfelli."