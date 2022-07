Laneman kritiseeris kolme kindrali ootamatut reservi arvamist

"Tegemist on väga kogenud ja väga hea ettevalmistusega meestega. Mind tõsiselt üllatas esmaspäeval [Õhtulehes ilmunud] kaitseväe poolne selgitus, et kaitseväes justkui ei olekski ruumi kaitseväelastele, kui nad on liiga head. See on kummaline seletus olukorras, kus pinge meie ümber kerkib ja meil on vaja täita väga suured võimelüngad," rääkis Laneman ERR-ile. "Mulle tundub küll, et need mehed saaksid kindlasti Eestile kasulikud olla," lisas ta.

Kaitsväe peastaabi pressijaoskonna ülem kapten Taavi Karotamm ütles Õhtulehele, et kindralmajor Meelis Kiili, brigaadikindral Jaak Tarieni ja brigaadikindral Artur Tiganiku reservi arvamise põhjus on tõsiasi, et kaitseväel ei ole nii kõrgeid vabu ametikohti, mis sobiksid seesuguse auastme, väljaõppe ja kogemustega ohvitseridele.

Laneman tõi välja kolm põhjust, miks talle kindralite reservi arvamine kummaline tundub.

"Esiteks on meil ju välja öeldud, et me teeme diviisi, hakkame looma diviisi juhtimiselemente. Aga seal on ju vaja kõrgemaid ohvitsere ja vanemohvitsere," märkis Laneman. "Diviisi staap, diviisi juhtkond – seal on mitu kõrgema ohvitseri kohta – see on täiesti arusaamatu. Kas kaitsevägi ei vaata, mis neil ees seisab või on siin midagi, millest ei taheta avalikkusele rääkida," arutles ta.

"Teine suur asi, mis on teoksil, on ju maaväe suurendamine. Ja kolmas, mis ei ole ka vähem oluline, on kaitseväe juhataja ametikoht – kaitseväe juhataja välja valimine," lisas ta.

Lanemani hinnangul ei näe hea välja, kui kaitseväe juhataja valimise eel vähendatakse võimalike kandidaatide arvu. "See näeb välja nagu kunstliku eelise loomine kellelegi, kes hetkel on teenistuses ja kellel on võimalik mõjutada neid otsuseid," tõdes ta.

Kommenteerides väidet, et kolmele kindralile ei ole kaitseväe koosseisu tabelis sobivaid kohti, ütles Laneman, et kaitseväe koosseisu tabeleid koostavad kaitsevägi ja kaitseministeerium ning vajadusel oleks neile sellised kohad tulnud luua.

"Kui koosseisus selliseid väärikaid ametikohti ei ole – tõenäoliselt peetakse silmas siis kindrali kohta – või on seal palganumber ebasobiv, siis tuleb seda muuta. Sest riigikaitset teevad inimesed, mitte koosseisutabelid. Kui tabelis ei ole kohtasid, siis tuleb need kohad sinna kirjutada. See on kaitseväe juhataja ja kaitseministeeriumi töö," rõhutas Laneman.

Ta rääkis ka, et reservi saadetavate kindralite karjääri vaadates peaks neil olema hetkel kõige parem teadmine sellest, kuidas NATO opereerib, mida kavandab ja kuidas Eesti plaanid sellega seotakse.

"Karjääris edasiliikumine peab alati olema ja alati peavad noored peale kasvama. Aga kui me vaatame kindral Kiilit, kindral Tiganikku – keegi ei saa öelda, et nendel ei ole hetkel viimast parimat teadmist selle kohta, kuidas NATO toimetab. Kui me vaatame nende kogemust, mis nad on karjääri vältel saanud, siis nad on küpsed kindralid, kellel oleks kindlasti väga palju anda Eesti riigile," rääkis Laneman.

Vaadates aga õhutõrje edasiarendamise plaane, oleks õhuväe akadeemia lõpetanud Tarien parim mees, keda sellele kohale leida, lisas Laneman.

"Kasvavate ülesannete raames lähevad koosseisutabelid niikuinii muutmisele. Sest me suurendame ka maaväge, tõenäoliselt vaadatakse üle, mis ringkondades toimub. Nii et koosseisu tabel peab vastama aja nõuetele. Nii et ma seda seletust tõsiselt ei võta, et koosseisu tabelis neid kohti ei ole – siis tuleb need kohad sinna kirjutada," kordas Laneman.