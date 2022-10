Odinets: Ossipenko impeeriumit iseloomustab üksteisele võlgu olemine

Teisipäeval Ida-Virumaal kinni peetud inimesi ühendab Ossipenko, ütles Odinets. "Nad on kas perekondlikel sidemete, äriliste sidemete või siis poliitiliste sidemete kaudu kõik seotud. Ühte Ossipenko loodud süsteemi ja kõik on kõigist sõltuvad. Poliitilised ja majanduslikud otsused on üksteisest sõltuvad. Kõik on osa aastatega kujunenud süsteemist, mida valitseb ja juhib seesama ärimees Ossipenko."

"See ei ole ju esimene juhtum, kus seesama Ossipenko isegi antakse kohtu alla. Viimane kuulus juhtum, kus Ossipenkoga läks Kohtla-Järve linnapea ja Ossipenko halva tervise tõttu jäi karistuseta ning jõudis menetluse käigus ka firma likvideerida, siis ka tema toonane firma ei saanud midagi. Ainult linnapea ja üks abilinnapeadest sai karistatud, aga miljon eurot raha linnaeelarvest lihtsalt haihtus," ütles Odinets.

"Me ei tea, mis summadest me praegu räägime. Mis on selle kahtlustuse sisu. Seda praegu ei ole avalikustatud. Aga meil on neid näiteid, kus Ossipenko pääses puhtalt ja jätkas oma tegevust," rääkis Odinets.

Odinetsi sõnul pakuvad Ossipenkoga seotud firmad omavalitsustele peamiselt kommunaaltöid. Alates kalmistute hooldusest ja lillede istutamisest kuni teederemondi, -ehituse ja -remondini välja. "Viimastel aastatel tegelikult see teenus ei ole üldse kvaliteetne. Me teame mitmed omavalitsused siin Ida-Virumaal on ka lõpetanud lepingud Ossipenko firmaga, kes julgesid seda teha," ütles Odinets.

"Kohtla-Järve ei ole julenud ja me isegi oleme korraldanud siin linnarahvaga ka lausa meeleavaldusi, seoses sellega, kuidas meil linn on lumme uppunud. Näiteks sellel talvel, mis oli. Isegi mitte lumme, vaid prügisse, sest Ossipenkole kuuluv prügiauto ei vii prügi minema, kuna auto ei pääse konteineriteni. Ja konteineriteni ei pääse, selle pärast, et lumi on lükkamata. Ja lume lükkamise traktor kuulub ka Ossipenkole," rääkis Odinets.

"Selles mõttes absurdsed juhtumid. Kõik kaebused linnavalitsusele, nõudmised midagi ette võtta, kõik on lõppenud ei millegagi. See samamoodi näitas taaskord, kuivõrd on seotud kohalik võim, selle ärimehega. Isegi märkusi ei üritata teha," lisas Odinets.

Inimesi kontrollib Ossipenko erinevate teenete ja tasudega, rääkis Odinets. "Võimalus saada hüvesid, saada töökohti, saada võib-olla ka oma väikestele firmadele tellimusi. Võimalik panna oma sugulased, sõbrad kuhugi tööle. Kui me vaatame ka näiteks praegust volikogu koosseisu ja neid inimesi, kes võivad olla seotud selle eilse ja tänase skandaaliga, nad on kõik kuidagimoodi Ossipenko firmades kunagi töötanud või töötavad praegu lausa," märkis Odinets.

"Volikogu aseesimees on ühes Ossipenko firma juhatuse esimees. Ossipenko kasupoeg on volikogu esimees. Üks volikogu liige töötab praegu tema firmas. Kaks volikogu liiget on endised tema firmade töötajad," ütles Odinets. "Mis iseloomustab ka Ossipenko impeeriumit on see, et pidevalt liigutab inimesi ühest firmast teise. Pakub kohti, edutab ja kui keegi halvasti käitub, siis viib madalamale kohale. Pidevalt mängib, nagu malelaual, inimestega. Tekitabki olukorra kuidas kõik on, kõigiga seotud ja kõik on kõigile võlgu. Selline klassikaline skeem."

"Kohtla-Järvet on valitsenud needsamad inimesed üle 20 aasta. Sama seltskond. [Korrouptsioonis süüdi jäänud endine linnapea Jevgeni] Solovjov, kes linnapea kohalt pidi lahkuma, maandus kõigepealt Ossipenko prügilafirmasse," rääkis Odinets. "Ja nüüd töötab seesama Kohtla-Järve endine linnapea Ossipenko teises firmas. Samad inimesed, sama skeem, needsamad süsteemid."

Kas käimasolev kriminaalasi võiks Ida-Virumaal ka koheselt mingeid muutusi kaasa tuua, Odinets öelda ei oska. "Need pikaajalised, mitmeaastased kommunaalteenuste osutamise lepingud, nii omavalitsustega kui ka riigiga, on ju kehtivad. Kuidagimoodi, küll mõnikord väga halvasti, aga ta teeb oma tööd ja tegeleb nende asjadega. Aga millega see kinnipidamine lõpeb, ma ei oska öelda, sest firmasid on tal mitu ja erinevaid. Ta kogu aeg vahetab neid ja vahetab juhatust ja nii edasi."

Teisipäeval pidas politsei kinni Nikolai Ossipenko ja kaheksa inimest Kohtla-Järve linnavalitsusest ja -volikogust ning kaks Ossipenkoga seotud inimest, keda kahtlustatakse altkäemaksu andmises ja võtmises ning mõjuvõimuga kauplemises.