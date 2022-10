Prokuratuur kaebas Ossipenko vahi alt pääsemise otsuse edasi

Viru maakohus ei rahuldanud 6. oktoobril prokuratuuri taotlust, viidates kahtlusaluse tervislikule seisundile. Küll nenditi maakohtu otsuses, et Nikolai Ossipenko võib vabadusse jäädes jätkata korruptiivset tegevust.

"Senikogutud tõendite pinnalt on suur oht, et isik võib vabaduses viibides jätkata kuritegude toimepanemist, kuid lisaks sellele on suur oht, et isik võib menetlusest kõrvale hoida. Selleks, et kriminaalmenetlus kiirelt läbi viia, oligi esitatud taotlus isiku vahistamiseks kuni kaheks kuuks," põhjendas Viru maakohtule vahistamise taotlust Viru ringkonnaprokurör Alan Rüütel.

Tartu ringkonnakohtu teatel tegi kohus neljapäeval määruse, millega võttis ringkonnaprokuröri määruskaebuse menetlusse. Kohus vaatab selle läbi kohtuistungil, mis toimub teisipäeval, 25. oktoobril kell 9.45 Tartu ringkonnakohtu saalis 544. Kahtlustatavat on kohtuistungist teavitatud ja kohtuistungile on kutsutud prokurör Alan Rüütel ja kahtlustatava kaitsja Jüri Leppik, teatas kohus.

Lisaks Nikolai Ossipenkole võeti 4. oktoobril vahi alla kümme inimest, neist neli on Kohtla-Järve volikogu liikmed, sealhulgas volikogu esimees Tiit Lillemets ja aseesimees Maria Merkulova, ning neli Kohtla-Järve linnavalitsuse töötajad, sealhulgas abilinnapead Evelyn Danilov ja Vitali Borodin. Praegu viibivad kõik 11 kahtlustuse saanud isikut vabaduses. Prokuratuuri teatel on menetluse käigus üle kuulatud veel viis inimest.

Kohtla-Järve volikogu esimees Tiit Lillemets on esmaspäevaks, 17. oktoobriks kokku kutsunud linnavolikogu istungi, kus teadaolevalt esitatakse umbusaldusavaldus linna juhtidele. Seda avaldust saab hakata arutama esmaspäevasele istungile järgneval volikogu istungil.