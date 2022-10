Kahtlusalused Kohtla-Järve abilinnapead keeldusid tagasi astumast

"Käesoleval ajal ma ei saa anda sisulisi kommentaare kuivõrd kriminaalmenetlus on pooleli. Samas saan ma avaldada, et ma ei allu survele. Olgu selleks mõjutajaks siis linnapea, meedia, mõni poliitiline jõud jne," teatas üks kahtlustuse saanutest, sotsiaalvaldkonna abilinnapea Evelyn Danilov meediale saadetud avalduses. "Mina ei tunnista esitatud kahtlustuses enda süüd. Eesti Vabariigis kehtib süütuse presumptsioon ja kahtlustuse tasemel ei tohi mitte kedagi süüdlaseks pidada," lisas ta. "Tuginedes eelpool toodule, annan teada, et ma ei nõustu enda tagasiastumise ettepanekuga," teatas Danilov.

Teiselt kahtlustuse saanud linnavalitsuse liikmelt, majandusvaldkonna abilinnapealt Vitali Borodinilt ERR-i venekeelsete uudiste portaalil rus.err.ee kommentaari saada ei õnnestunud, kuid linnapea Toomas Nael teatas, et põhimõtteliselt keeldus tagasi astumast ka Borodin.

"Evelyn Danilov teatas mulle oma otsusest kirjalikult. Borodiniga rääkis mõni aeg tagasi. Ta ütles, et tõenäoliselt toetab seda seisukohta," ütles Nael rus.err.ee-le. "Minu kommentaar on siin järgmine: ma sain mõlemalt vastuse, see on nende otsus. Seda ma kommenteerima ei taha. See on nende õigus, nende arvamus, mida nad vastuses mulle väljendasid. Nüüd tuleb mõelda, mida edasi teha," rääkis linnapea.

Teisipäeval, 4. oktoobril, pidas politsei korruptsioonikuritegudes kahtlustatavana Kohtla-Järvel kinni 11 inimest: ärimees Nikolai Ossipenko, kaheksa inimest Kohtla-Järve linnavalitsusest ja -volikogust ning kaks Ossipenkoga seotud inimest. Kinnipeetute seas olid ka majandusteenistuse valdkonna abilinnapea Borodin ja sotsiaalteenistuse abilinnapea Danilov ning volikogu esimees Tiit Lillemets. Praeguseks on kõik kinnipeetud kuni kohtuni vabaks lastud.

Nael teatas esmaspäeval linnavalitsuses peetud pressikonverentsil, et palus Borodinil ja Evelyn esitada hiljemalt teisipäeval kella 12-ks lahkumisavaldus.

"Mul on kaalumisel kaks varianti. Üks see, mis ma täna pakkusin oma abilinnapeadele, ning teine variant on see, et tagasi astub kogu linnavalitsus," rääkis Nael. Veel reedel ei pidanud Nael olemasolevatele andmetele tuginedes tagasiastumist mõistlikuks, kuid ta nentis, et vahepealsetel päevadel on ta saanud juhtunu kohta lisainfot.

Kommenteerides kahtlustuse saanud volikogu liikmete võimalikku tagasiastumist, ütles linnapea pressikonverentsil: "Ma usun, et see oleks hea ja loomulik samm."

Linnapea ütles, et taunib igasugust korruptsiooni ning lisas, et eelmisel nädalal lahvatanud korruptsiooniskandaal kahjustab tõsiselt linna mainet.

Teisipäeval vastas Nael küsimusele, millal ta teeb otsuse oma edasiste sammude osas, et see võtab kindlasti vähem kui nädal.

Kohtla-Järve opositsioonilise sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Eduard Odinets ütles, et Naela üleskutse oma alluvatele ei olnud veenev. "See ei veennud mitte kuigivõrd. Kui kolmest abilinnapeast kaks osutuvad kahtlusalusteks ega tunne samas endal mingit süüd, siis ei saa linnapea suhtes, kelle silme all kõik see on sündinud, olla mitte mingisugust usaldust," tõdes Odinets.

"Me alustame allkirjade kogumist volikogu erakorralise istungi kokkukutsumiseks ja avaldame umbusaldust tervele linnavalitsusele. Leian, et peame umbusaldama ka volikogu esimeest," rääkis Odinets.

Evelyn Danilov on linnavalitsuses Nikolai Ossipenko suuniste järgi tegutseva valimisliidu Progress esindaja, ta töötas ka Ossipenkole kuuluvas ettevõttes N&V. Aastatel 2018-2021 kuulus ta erakonda Isamaa.

Vitali Borodin oli alates 2015. aasta märtsist kuni 6. oktoobrini 2022 Reformierakonna liige.

Tiit Lillemets oli sel aastal kaks kuud - 25. märtsist kuni 27. maini - Keskerakonna liige.