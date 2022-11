Riik alustas kaitseväe Soodla harjutusväljaku eriplaneeringut

Kaitseministeerium alustas Harjumaal kaitseväe Soodla harjutusväljaku eriplaneeringu koostamist, et luua polügoon Eesti enda ja liitlaste üksuste väljaõppeks. Harjutusväljak piirneb Piibe maanteega ning selle sees on ka Soodla veehoidla.

Tapa sõjaväelinnakus on nii Eesti kui ka meie liitlaste kasutuses palju soomusmasinaid, millel puudub korralik harjutusala. Uus harjutusväli valiti välja Piibe maantee ääres, ning selle sisse kuulub Koitjärve raba, Soodla veehoidla ning Hirsisoo. Sinna kavandatakse kolm laske- ja õppevälja, neid kasutatakse ka suurtükkide tulepositsioonina kaitseväe keskpolügoonil asuvate sihtmärkide laskmiseks.

Harjutusvälja teedele paigutatakse tõkkepuud, signaalmastid ja infotahvlid, õppuste ajal on loomulikult alale pääs keelatud. Lisaks rajatakse harjutusväljakult ühendusteed kaitseväe keskpolügoonile ning ka Piibe ja Narva maanteele.

Harjutusala pikkus põhjast lõunasse on umbes kuus kilomeetrit ja idast-läände kümme kilomeetrit. Selle idaosa asub Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealal, mis on ühtlasi ka NATURA 2000 ala. Kuna tegemist on soomusmasinate harjutusalaga, tuleb selleks seal ka metsa raadata, tunnistas kaitseministeeriumi innovatsiooniosakonna juhtaja Miiko Peris.

"Sellepärast me neid mõjusid kõiki hindamegi tervikuna, et see pilt tekiks. Siis oskame öelda, kus see vajadus on ja kus ei ole. Tõsi on, et soomusmanöövri väljaõppeks me seda vajame, kas see puudutab ka looduskaitseala ja millistes piirides, siin ma sündmustest ette ei ruttaks," rääkis Peris.

Planeeringu tegemisel arvestatakse ka Tallinna veevarustuse jaoks olulise Soodla veehoidlaga, mida kasutavad üsna aktiivselt ka Tallinna ja Harjumaa elanikud puhkealana. "Siin me teeme koostööd Tallinna Veega ja oleme neid informeerinud planeeringu koostamise järgmistest sammudest. Ja ootame neilt ettepanekuid planeeringu koostamise käigus ja täpselt sama ootama ka teistelt asjast huvitatutelt," ütles kaitseministeeriumi esindaja.

Harjutusalale jääb kaheksa eraomanikule kuuluvat kinnistut ning kolm hoonet. Nende saatuse üle algavad nüüd läbirääkimised.

Perise sõnul loodab ministeerium avalikustada planeeringu eskiisi 2023. aasta esimestel kuudel ning keskkonnamõjude esialgse hindamisaruande 2024. aasta suvel. "Need tähtajad võivad töö käigus muutuda, kuid selles ajakavas me hindame järgmiste sammude tegemist," ütles ta.

Lähteseisukohad Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu detailse lahenduse

koostamiseks ja keskkonnamõju strateegilise hindamiseks asuvad siin.