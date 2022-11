Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum: tuumajaama küsimused saavad vastused

Neljapäeva õhtul kogunesid infovahetuseks tuumajaama planeerijad ja kohalikud inimesed, 40 kohalikku inimest tuli kohale, ütles Vallbaum. "Toonid olid täitsa rahulikud, palju oli küsimusi, need said vastuseid, lepiti tulevikukohtumistes kokku," lisas ta.

Vallbaumi sõnul palus Fermi Energia vabandust segaduse pärast. See tekkis, kuna tema sõnul oli varem olnud juttu teisest kinnistust, nüüd Letipeast.

"Esimesena valitud naaberkinnistu osutus liiga madalaks," selgitas vallavanem.

Küsimused puudutasid seda, mis saab inimeste kinnisvara hindadest, müra, valgusmüra ning ka seda, kas merevesi soojeneb üle.

"Olid praktilised küsimused, Fermi Energia andis spetsialistide taseme vastuseid," iseloomustas Vallbaum.

Kohalikud said algavatest uuringutest teada ajakirjandusest. Inimesed koostasid vastulause ja avaliku pöördumise, sest nende hinnangul on Letipea populaarsust koguv looduslähedane ja liigirikas kodupaik, mida tuleb hoopis senisest rohkem kaitsta.

"Letipea külast kui kavandatava tuumajaama võimalikust asukohast pole varem avalikult kordagi räägitud ega kirjutatud. Nüüd aga näib, kuidas tuumajaama tagantlükkajad Fermi Energiast nii meedias kui ka suhtluses riigiasutustega reklaamivad Letipea küla ainsa võimaliku asukohana. See teade mõjus Letipea küla paljudele elanikele ja maaomanikele kui külm dušš, et mitte öelda enamat," kirjutas pöördumise üks autoreid, kohalik elanik Enno Tammer.

Tammer saatis Vallbaumi sõnul küll vallavalitsusele järelepärimisi, aga teda ennast neljapäeval kohtumisel kohal ei olnud. "Inimene, kes vahel tõuseb nagu Balti mere torm, siis jälle rahuneb maha," ütles Vallbaum. "Aga tubli mees."

Edaspidi toimuvad Fermi Energia ja kohalike inimeste kohtumised kvartalis korra ning Kunda muuseumisse tuleb 1. jaanuarist tuumajaama infotuba. "Kes soovib, saab sõita Soome aatomielektrijaamaga tutvuma, 15 inimest kuus Fermi Energia kulul," ütles Vallbaum.

Vallbaum, ütles, et tema vallavanemana ei saa midagi lubada enne, kui riigi poolt on otsus tulnud. Samas märkis ta, et tuumajaamast oleks vallale suur kasu ja see tooks arengu. "Haritud ja noorte inimeste arv vallas tõuseks. Kuue kilomeetri kaugusele tuleks energiamahukaid ettevõtteid, kes ei peaks vastavalt seadusele võrgutasu maksma," loetles Vallbaum.

Fermi Energia alustab järgmisel nädalal Viru-Nigula vallas Letipeal keskkonnauuringutega.