Fermi Energia tutvustas Lääne-Virumaal tuumajaama rajamise plaane

Eestisse tuumajaama rajada soovival Fermi Energial on võimalikest jaama asukohtadest sõelale jäänud kaks: Letipea Viru-Nigula vallas Lääne-Virumaal ja Aidu Lüganuse vallas Ida-Virumaal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Enne detsembrikuus Letipeal algavaid ehitusgeoloogilisi uuringuid tutvustas Fermi Energia oma plaane kohalikele elanikele. Aidu karjääri piirkonda jäävatele inimestele mõeldud rahvakoosolek on plaanitud korraldada 5. detsembril kell 17 Maidla rahvamajas.

Viru-Nigula valda Mahu seltsimajja tulnud inimestelt kuuldus tuumajaama kohta pigem negatiivseid seisukohti ning mõistmatust, miks just nende kodupaika jaama jaoks sobivaks peetakse.

"Koos selle tuumajaamaga tulevad ka järgmised tehased, mis hakkavad võtma tootmisvett või mõnda muud vett siitsamast meie rannast, seda me ei taha. Minu jaoks on see kõige suurem ohuallikas, et me muutume tööstuspargiks," lausus kohalik elanik Mati Okas.

Mitu kohalikku elanikku esines koosolekul aga ka tuumajaama toetava sõnavõtuga.

"Praeguses majandusseisus ma ütleks, et see on pigem võimalus. Sest vaadates, kui palju on meil töötuid inimesi - nendele on see kindlasti võimalus. Kui hakatakse arendama ka kohalikku infrastruktuuri, kohalikke teid ja muud sellist, siis see on ju kohalikele ainult plussiks," põhjendas kohalik elanik Liina Lepik.

Fermi Energia tutvustas koosoleku käigus ka Letipea elanikku Kalev Sädemet, kes on ettevõtte kohalik esindaja ja kes Viru-Nigula volikogu liikmena lubas volikogus nendest tuumajaama küsimusi puudutavatest hääletustest hoiduda. Samasugune kohalik kontaktisik lubati tööle võtta ka Aidusse.

Tuumajaama arendajate sõnul oligi elanikega kohtumise üks eesmärke pingete mahavõtmiseks ülevaate saamine sellest, millistele küsimustele nad järgmiseks kokkusaamiseks peavad vastused valmis seadma.

"Pingeid tuleb maha võtta selgitades, mida me täpselt teeme. Vähem ümmargust juttu, rohkem konkreetseid plaane," ütles Fermi Energia tehnoloogiajuht Marti Jeltsov. "Et saaks arutada, kust tuleb tulevikus elektriliin, kust jookseks kaugküttetrass, kui suur või väike on jaam, kuhu tuleb aed, kuhu tuleb ohuala, kas jaam on öösel valgustatud, kas jaama jahutussüsteemid teevad müra või ei tee, kas rannas saab ujuda. Need olid väga konkreetsed küsimused ja me peame tulema väga konkreetsete plaanidega, mida me samm-sammult ka ette valmistame."

Millise tehnoloogiaga edasi minnakse, lubas Fermi Energia teatavaks teha tuleva aasta veebruaris. Pakkumiskutse tehti septembris kolmele moodulreaktori arendajale: USA ettevõtetele GE Hitachi ja NuScale ning Suurbritannia firmale Rolls-Royce. Arvestuslikuks on ühe moodulreaktori hinnaks arvestatud 1-1,5 miljardit eurot.

Riigil on plaanis tuumaenergia suhtes kujundada seisukoht 2024. aastaks. Juhul kui tuumajaama rajamisele antakse roheline tuli, soovib Fermi Energia tunnis kuni 300 megavatti elektrienergiat tootvast neljast moodulreaktorist esimese valmis saada 2031. aasta jõuludeks.