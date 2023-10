Merendusekspert: korralikel meremeestel ei kuku ankur niisama põhja

Merenduseksperdi sõnul ei ole tõenäoline, et ilmselt Eesti ja Soome vahelist gaasitoru ja sidekaablit kahjustanud laeva ankur kukkus mere põhja juhuslikult. Elering loodab, et gaasitoru parandamise eest tasub kindlustus.

Soome keskkriminaalpolitsei tõstis teisipäeval merest välja ankru, mis suure tõenäosusega kahjustas Soomet ja Eestit ühendavat gaasitoru. Seni on juhtumi uurimine viinud Hongkongi lipu all sõitva laevani NewNew Polar Bear. Laev kuulub firmale NewNew Shipping, mis omakorda kuulub Torgmoll gruppi. Torgmoll grupp tegutseb nii Hiinas kui ka Venemaal.

"Aktuaalne kaamera" võttis telefonitsi Torgmolliga ühendust ja küsis, mis juhtus NewNew Polar Beari ankruga.

"Mitte mingeid kommentaare ei anna, head aega," kõlas vastuseks.

Kuigi praegu ei ole veel teada, mis täpselt juhtus, siis mereakadeemia õppejõud, merendusekspert ja endine kaugsõidukapten Rein Raudsalu ütles, et ankru põhja kukkumine tehnilise rikke tõttu on ebatõenäoline.

"Kui mingi tehnilise vea tõttu võis selline asi juhtuda, mis on muidugi väga ebatavaline, sest korralikel meremeestel ei kuku ankur ilma soovita põhja," sõnas Raudsalu.

Soome ametivõimude tehtud merealused pildid näitavad, et ankrut lohistati mere põhjas mitu kilomeetrit. Raudsalu hinnangul ei saanud ka see olla juhuslik, kuna nii ankru kukkumine kui ka lohistamine on laeval olles tunda.

"See on kindlasti tunda. 70 meetri sügavusele kukkuv ankur tekitab laevas sellise vibratsiooni, et seda on kindlasti tunda. Ja siis, kui ta lohiseb mööda põhja, kiirus peaks kohe langema, sest ankrut saab muidugi lohistada mööda põhja sellises sügavuses, aga see peab olema kindlasti tunda," rääkis Raudsalu.

Juhtumit uurivad nii Eesti kui ka Soome ametivõimud ning koostööd loodetakse teha ka Hiinaga.

Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster sõnas, et gaasitoru on soomlastega kahepeale kindlustatud 50 miljonile eurole. Kuigi ettevõte on kindlustusega ühenduses, ei ole ametlik avaldus veel tehtud.

"Me tahaks ära oodata või õieti me peame ära ootama Soomes toimuva uurimise tulemused. /.../ Muidugi me loodame, et see on kindlustusjuhtum ja me saame raha selle toru parandamiseks. Aga nagu ikka kindlustuse puhul, on ka mingid välistused, nii meie puhul ka. Minu teada on üks välistus terrorism näiteks, sõda ja sellised asjad. Aga sellepärast ongi oluline, et me peame selgust saama, mis juhtum see siis tegelikult on," selgitas Köster.