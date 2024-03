Ministeerium plaanib peatada uutele turbakaevandusaladele lubade väljastamise

Kliimaministeeriumi hinnangul on turba kaevandamisel tekkival kasvuhoonegaaside heitmel keskkonnale oluline mõju ja kuni uue kliimaseaduse vastuvõtmiseni on ministeeriumil kavas uutele turbakaevandusaladele lubade väljastamine peatada.

Eesti suurim turbatootmisala on Pärnumaal asuv Lavassaare ja Elbu turbatootmisala, kus kaevandab turvast mitu ettevõtet.

Üks neist on Nurme Turvas, mis kaevandab praegu 350 hektari suurusel alal. Ettevõte on teinud keskkonnaametile taotluse võtta kasutusele ka uus, umbes 100 hektari suurune turbatootmisala. See asub samas maardlas, kus ettevõte praegugi kaevandab.

"Et säilitada tootmist ja selle kvaliteeti, on meil tarvis võtta kasutusele varus olevaid tootmisplokke, mis tagavad meile pikema jätkusuutlikkuse ja investeerimisjulguse," selgitas Nurme Turba tegevjuht Marko Kulman.

Samuti soovib ettevõte pikendada kaevandamisluba kohas, kus juba praegu kaevandab. Kummagi taotluse kohta ei ole keskkonnaamet veel otsust teinud. Sarnaseid taotlusi on ametile laekunud teisigi.

Lavassaare ja Elbu turbatootmisala jääb enamjaolt Tori valda. Vald ei saa ise laienemist takistada, kuid jälgib olukorda murelikult.

"Seal on olulisi kaitsmist väärivaid objekte, mis on meie vaates hästi oluline, et sellised erilised objektid ja maastikud säiliksid. /.../ Pikas vaates on ikkagi mõistlik riiklikult mõelda sellele, kui palju me seda kaevandame, kus me seda teeme ja mis on see tasakaal looduse ja tööstuse vahel," ütles Tori vallavanem Lauri Luur.

Kliimaministeeriumi hinnangul on turba kaevandamine kasvuhoonegaaside heitmete vaates olulise mõjuga.

"Milline saab olema maakasutuse sektori kasvuhoonegaaside heite eesmärk aastaks 2030 on alles kokkuleppimisel ja seda tehakse kliimaseaduse koostamise protsessis," rääkis kliimaministeeriumi kliimaosakonna juht Laura Remmelgas.

Eesti Turbaliidu nõunik Kersti Rannamäe ütles, et praegu kasutatav statistika arvestab kaevandatava turba kohe keskkonnaheiteks.

"Tegelikult jätkub seda turvast pea 200 aastaks ja see reaalne heide jaguneb sellele perioodile ja isegi siis jääb sealt paarkümmend protsenti veel järgi," sõnas ta.

Kliimaministeeriumil on aga kavas uusi kaevanduslube mitte välja anda.

"On plaanis peatada uute lubade väljastamine uutele turbakaevandusaladele seniks, kuni kliimaseadus vastu võetakse," ütles Remmelgas.

Tema sõnul alles selgub, kas uute alade all peetakse silmas ainult neid, kus pole seni kunagi kaevandatud või loetakse uueks alaks ka senise turbatootmisala laiendamine, nagu on kavas Pärnumaa ettevõttel Nurme Turvas.