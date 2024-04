Patriarh Kirilli juhitud kirikunõukogu võttis 27. märtsil vastu dokumendi. Dokumendis seisab, et Ukraina territoorium tuleb liita Venemaaga.

Dokumendis kirjeldatakse Ukraina sõda kui Vene rahva vabadusvõitlust kuritegeliku Kiievi režiimi ja selle taga seisva kollektiivse lääne vastu. Dokumendis leitakse, et sõda peetakse Edela-Venemaa aladel.

Kirill ja tema meeskond väidab, et lääs on langenud saatana küüsi. Kirill ja tema meeskond leiab seetõttu, et Venemaa sissetung Ukrainasse on "püha sõda", seega peavad kõik Ukraina õigeusklikud alluma Moskvas asuvale kirikule. Kirill kuulutas seetõttu ka Ukrainas tegutseva kiriku ebaseaduslikuks.

Kirill on Venemaa diktaatori Vladimir Putini tähtis liitlane. 63 protsenti Venemaa elanikkonnast on õigeusklikud.

Patriarh Kirill sündis 1946. aastal Peterburis. Pärast seminari lõpetamist liitus ta kiriku välissuhete osakonnaga. Seetõttu sai ta tihti reisida ka välismaale. 1990. aastatel avalikustatud toimikud viitavad sellele, et Krill oli KGB agent, kelle koodnimi oli Mihhailov.