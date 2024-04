MPEÕK sinod teatas enda distantseerimisest Vene Rahvusliku Kogu otsustest

Venemaa õigeusu kiriku nõukogu juhtiv patriarh Kirill nimetas eelmisel nädalal sõda Ukrainas kõikide venelaste pühaks sõjaks. Lisaks võttis kirikunõukogu vastu dokumendi, milles seisab, et Ukraina territoorium tuleb liita Venemaaga.

MPEÕK sinod saatis nüüd meediale avalduse, millele on teiste seas alla kirjutanud veebruaris Eestist lahkunud sinodi esimees, Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Eugeni. Avalduses seisab, et Vene Rahvuslik Kogu on teise riigi valitsusväline ühendus, mille otsused ei ole vaatamata Vene õigeusu kiriku esindajate osalusele kuidagi seotud Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikuga.

"Korduvalt oleme sinodi avaldustes osutanud meie kiriku iseseisvusele "kirikut puudutavais majandus-, haldus-, haridus- ja ühiskondlikes küsimustes" (Tomos 1920). Me ei tunnista rahvusliku kogu lõppdokumenti, kuna see ei vasta meie meelest evangeeliumi õpetuse vaimule," seisab teates.

MPEÕK esindajad lisavad, et koguduseliikmed, Eesti kodanikud ja elanikud, austavad ja armastavad sügavalt oma maa kultuuri, kombeid ja traditsioone ning näevad end osana Eesti ühiskonnast.

"Vene maailma" (russki mir) ideest on saanud evangeeliumi õpetuse aseaine ja kristlastena ei saa me seda aktsepteerida. Kirik on kutsutud kuulutama rahu ja ühtsust Kristuses. Just selline sõnum kõlab igapäevaselt meie kirikutes."

Avaldusele on lisaks Eugenile alla kirjutanud Narva ja Peipsiveere piiskop Laatsarus, Maardu piiskop, Tallinna piiskopkonna vikaarpiiskop Sergi, Tartu piiskop ja Tallinna piiskopkonna vikaarpiiskop Daniel, ülempreestrid Oleg Vrona, Vitali Gavrilov ja Andrei Vassiljev, samuti Sergei Männik ja Oleg Burdeinõi.