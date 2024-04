Siseministeerium kutsus Moskva patriarhaadi esindajad selgitusi andma

Venemaa õigeusu kiriku nõukogu ja seda juhtinud patriarh Kirill nimetas sõda Ukrainas kõikide venelaste pühaks sõjaks, lisaks võttis kirikunõukogu vastu dokumendi, milles seisab, et Ukraina territoorium tuleb liita Venemaaga.

Läänemetsa sõnul on Kirilli öeldu vastuvõetamatu ning seetõttu kutsuti Moskva patriarhaadi esindajad teisipäevaks vaibale.

"Muuhulgas ütles patriarh, et sõda Ukraina vastu on sõda kogu lääne, sealhulgas ka meie vastu. See näitab, et Venemaa agressioon Ukraina vastu pole pelgalt geopoliitiline sõda, vaid väärtusruumide sõda. On mõeldamatu, et usujuht mõnes lääneriigis 21. sajandil sellise sõjaõhutusega esineks. Homme hommikuks oleme siseministeeriumi välja kutsunud Eesti Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku (MPEÕK) esindajad," teatas Läänemets.

"Eestis on vaenu õhutamine ja Venemaa toetamine agressioonisõjas Ukraina vastu keelatud. Mina soovin teada, mis on MPEÕK esindajate seisukoht ja edasised tegevused seoses patriarh Kirilli järjekordse väljaütlemisega. Veelgi enam – tegu pole lihtsalt väljaütlemisega, see põhimõte kanti ka läinud nädala lõpul toimunud Maailma Vene Rahvaste Nõukogu konverentsil vastuvõetud määrusesse, mis on avaldatud ka Moskva patriarhaadi kodulehel. On mõeldamatu, et Eestis tegutsev MPEÕK võiks oma tegevuses mingilgi määral juhinduda sellisest õpetusest ja nägemusest," lisas Läänemets.

Läänemets tõi välja, et MPEÕK-il on Eestis üle 100 000 järgija.

"MPEÕK juhid on viimastel aastatel pidanud end korduvalt taandama Moskva patriarhaadi ja selle kõrgema usujuhi agressioonisõda õigustavatest või koguni õhutavatest väljaütlemistest. Paraku oleme näinud, kuidas Moskva patriarhaadi avaldused lähevad ajas ainult räigemaks," märkis ta.

MPEÕK-i juhtkond andis oma kodulehel teada, et üleilmse vene rahvusliku kogu koosolekutel pole Eesti metropoliit Eugeni osalenud vähemalt kuuel viimasel aastal ja ei osalenud ka kõnealusel koosolekul. Samuti ei kuulu Eugeni nõukogu liikmeskonda.

"Kuulame ära, mis on nende hinnang Kirilli seisukohtadele ning kuidas kavatsevad nad Moskva patriarhaadi räigelt sõdaõhutavate juhiste valguses oma tööd siin edaspidi korraldada," ütles Läänemets.