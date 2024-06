PPA hinnangul on personalikulude kärpimine keeruline

Eelmisel nädalal sai kokku lisaeelarve kärpeplaan, mis näeb siseministeeriumile ette kolm miljonit eurot kokkuhoidu. Ministeeriumi haldusalasse kuuluva politsei- ja piirivalveameti (PPA) jaoks tähendab see infotehnoloogiaseadmete eluea pikendamist ning rendi- ja kommunaalkulude vähendamist.

Personalikulude kärpimine on aga välistatud, sest ainuüksi eelmisel aastal oli kokku 1000 tundi, kui kõik patrullid olid väljakutsetega hõivatud.

PPA hinnangul on asutusel praeguse seisuga puudu 300 töötajat. Viimase 15 aastaga on PPA personal vähenenud pea 2000 inimese jagu. Samuti on hulk teenistuses olevatest politseinikest jõudnud pensioniikka. See on loonud olukorra, kus PPA peab igal nädalal langetama raske otsuse, millisele olukorrale reageerida ja millisele mitte.

Põhja prefektuuri operatiivbüroo juht Vaiko Vaher ütles, et politsei lähtub reageerimisel ohutasemest.

"Enda väljakutsed prioritiseerime vastavalt sellele, kui suur on tõenäosus, et kellegi elu on ohus. Kahjuks viimastel aastatel on neid olukordi, kus meil vabu patrulle saata ei ole ja peamegi tegema neid raskeid otsuseid, kuhu me läheme ja kuhu ei lähe, ma ei taha küll öelda, et järjest rohkem, aga neid ikkagi igal nädalal on," sõnas Vaher.

Nii võib juhtuda, et halvemal juhul väiksema prioriteediga väljakutsele politsei reageerida ei jõuagi.

"Kodaniku jaoks tähendab see seda, et ta kas ootab politseid lihtsalt väga palju kauem või ta jääbki politseid ootama ja politsei ei tulegi," lisas Vaher.

Tema sõnul on täiendav kärpimine sisuliselt võimatu.

Kuidas aga lahendada praegune olukord, kus politsei ei jõua enam igale poole?

"Ütlen ausalt, see on miljoni dollari küsimus. Kui me vaatame viimast 15 aastat, kui avalik sektor on kärpinud 2500 inimest, siis PPA on kärpinud sellest kokku 86 protsenti ehk umbes 2000 inimest. Ma saan küll aru, et riigieelarve seis on keeruline, aga miinimum, mida me peaksime kaaluma, on see, et siseministeerium osana laiapindsest riigikaitsest ja peamise siseturvalisuse kandjana peab saama samasuguse erandi nagu kaitseministeeriumil," rõhutas Vaher.