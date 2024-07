WSJ: USA valimised lükkasid noored mehed ja naised kahte leeri

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et enamik alla 30-aastaseid USA mehi toetab endist presidenti Donald Trumpi ja vabariiklaste parteid, noored naised aga kalduvad demokraatide poole.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et USA kultuurilised ja poliitilised pinged lükkavad alla 30-aastaseid mehi ja naisi eri leeridesse. See on kaasa toonud uue lõhe USA poliitikas, sest varasemalt toetasid noored inimesed pigem demokraate.

23-aastane Põhja-Dakotas elav Collin Mertz on farmer ja leiab, et temasugused mehed kannatavad vasakpoolse poliitika käes.

"Tundub, et valge mees on vasakpoolsete vaenlane," ütles Mertz. Ta hääletas 2020. aastal Trumpi poolt ja kavatseb seda novembris uuesti teha.

28-aastane Ohio osariigis elav Lauren Starrett on insener ja muretseb konservatiivide võimuletuleku pärast, kuna nad tahavad piirata naiste õigust otsustada abordi tegemise üle.

"See on tõesti hirmutav," ütles Starrett. Ta toetab demokraatide kandidaati Kamala Harrist.

The Wall Street Journali küsitlused näitavad, et enamik alla 30-aastaseid mehi on liikunud Trumpi selja taha. Leht viis küsitlused läbi veebruaris ja juulis, enne seda, kui Joe Biden teatas, et ei kandideeri uuesti presidendiks. Pole veel täpselt selge, kas see trend kestab kuni valimiste päevani.

Küsitlused näitasid, et Trumpi edumaa oli selles valijagrupis 14 protsenti. Veel 2020. aastal oli Biden aga noorte meeste seas Trumpist oluliselt (15 protsendipunkti) populaarsem. Küsitlused näitavad samas, et demokraadid on samal ajal suutnud noorte naiste seas oma populaarsust säilitada. Demokraadid on jätkuvalt noorte naiste seas kõige populaarsem partei, partei edumaa selles valijagrupis on ligi 30 protsenti.

Pole veel selge, kas Harris suudab tagasi võita noorte meeste toetuse või tõukab nad hoopis demokraatidest veelgi kaugemale. Lehe hinnangul kasvab selline sooline lõhestatus veelgi.

Harris on palju noorem kui Biden, kuid pöörab rohkem tähelepanu sotsiaalsetele teemadele, selles asjas lähevad meeste ja naiste vaated suuresti lahku.

78-aastane Trump on samas juba pikka aega üritanud enda selja taha meelitada noori meessoost valijaid. Trump teeb selle nimel usinalt kampaaniat, talle avaldas seal toetust maadleja ja näitleja Hulk Hogan ning vabavõitlussarja UFC juht Dana White.

Paar nädalat tagasi elas Trump üle mõrvakatse. Ta sai kergelt haavata, tõusis siis kiiresti püsti, pöördus oma poolehoidjate poole ja tõstis üles rusikas käe. Vabariiklaste kampaaniameeskond kujutab Trumpi nüüd matšo-mehena, kes suudab ka kuulide eest kõrvale põigelda. See tõmbab noori mehi vabariiklaste kandidaadi juurde.

"See on midagi, mida nad näevad kõikjal, olgu see siis foorumites, Tiktokis või Instagramis," ütles Harvardi ülikoolis tegutsev küsitleja John Della Volpe.

Mertz rääkis, et pärast mõrvakatset peab ta Trumpist veel rohkem lugu.

"Taustal on Ameerika lipp, tema näol on verd. See näeb päris äge välja," rääkis Mertz.

Küsitlused näitavad, et noored mehed on rohkem avatud Trumpi poliitilistele ettepanekutele. Mõned küsitletud mehed ütlesid, et kardavad kriitikat ja väljendasid oma rahulolematust ainult eraviisiliselt.

Ohios elav 19-aastane Vincent Lester ütles, et vasakpoolsed on temasuguseid noori mehi alt vedanud. Ta tegeleb kickboxiga, elab osaliselt oma vanavanemate juures, sest ta ei saa endale lubada oma elukohta.

Hiljuti valis Trump oma asepresidendikandidaadiks Ohio senaatori JD Vance'i. Seejärel hakkas internetis ringi liikuma taas videolõik, milles Vance paistis kritiseerivat neid naisi, kellel pole bioloogilisi lapsi. Selliste videote tõttu vaatavad noored naised üha rohkem Harrise poole

Viimased uuringud näitavad, et 60 protsenti kolledži tudengitest on naised. Nad toetavad Bideni administratsiooni püüdlusi õppelaenude kustutamisel. Paljud noored naised leiavad, et Trumpi väljaütlemised naiste kohta ei kannata mingit kriitikat.

"Me oleme mures meie õiguste äravõtmise pärast," rääkis 30-aastane Maggie Kelso.

Ta kardab, et Harris võib Trumpile alla jääda, kuna kaheksa aastat tagasi kaotas Hillary Clinton vabariiklaste kandidaadile

"Kui ameeriklased Trumpi tagasi valiksid, näitaks see, et see riik pigem kardab muutusi, kardaks astuda sammu edasi," ütles ratsutamise instruktor Kelso.