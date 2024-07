Siseministeerium ja MPEÕK leppisid kokku edasistes sammudes

Teisipäeval kohtusid siseministeeriumi esindaja Raivo Küüt, Moskva Patriarhiaadi Eesti Õigeusu kiriku (MPEÕK) esindaja vikaarpiiskop Daniel Lepisk ning MPEÕK-i ja Pühtitsa Jumalaema Uinumise Stavropigiaalset kloostrit esindava advokaadibüroo Sirel&Partnerid vandeadvokaat Steven-Hristo Evestus, et vaadata üle senised tegevused ning arutada võimalikke edasisi stsenaariume.

Siseministeeriumi esindaja Raivo Küüt tegi tagasivaate riigi ootustest, milleks on MPEÕK-i täielik lahtisidumine Moskva patriarhaadist nii kanooniliselt kui juriidiliselt, sest riigil on kohustus kaitsta Eesti elanikkonda vaenuliku režiimi mõjude eest. Samas rõhutas Küüt, et lahenduse suunas liigutakse koostöös ning protsessi käigus ei kavatse riik hakata MPEÕK-le alluvaid kirikuid või Pühtitsa kloostrit sulgema või koguduste tööd takistama. "Usuvabadus on tagatud ja teenistused jätkuvad," kinnitas Küüt.

Kohtumisel tutvustas MPEÕK oma visiooni Moskva Patriarhaadist lahtisidumise protsessist kahes etapis, kus esiteks muudetakse tänast põhikirja ning teises etapis alustatakse konsultatsioone Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikuga leidmaks võimalusi, kuidas tulevikus koondada kõik Eesti õigeusklikud ühtse kiriku alla.

Esimeses etapis oleks MPEÕK-i ettepanek põhikirja muutmine, millega lõpetatakse ühepoolselt põhikirjalised viited Vene Õigeusu Kiriku toimivale põhikirjale, jättes sisse viite 1993. aasta Tomosele.

MPEÕK kirjeldas võimalusi oma põhikirja muutmiseks, selleks vajalikke samme ja otsustusprotsessi ülesehitust ning andis teada Sinodi pöördumisest patriarhi poole Neeva Aleksandri katedraalilt stavropigiaalse staatuse ärakaotamiseks.

Samuti käsitleti advokaadibüroo Sirel&Partnerid poolt erisusi Pühtitsa kloostri lahtisidumise võimaluste osas. Siseministeerium avaldas valmisolekut vaadata kloostriga seotud küsimusi läbi samas ajavahemikus eraldiseisvana, võttes arvesse kloostri staatust ja eripära.

"MPEÕK-i ja Kloostri esindamisel on määrava tähtsusega aidata Kirikul ja Kloostril pidada riigiga läbirääkimisi ning leida nii õigusriigi aluspõhimõtetest kui ka kanoonilistest reeglitest kantud lahendus," selgitas vandeadvokaat Steven-Hristo Evestus.

"See peab olema suunatud usuvabaduse ja selle teostamise, MPEÕK-i koguduste liikmete vabaduste ja hingerahu järgimisele, mitte survestamise ja tõrjutustunde tekitamisele olukorras, mida ei saa Eestis tegutsevale Kirikule ja Kloostrile praegu ette heita. Kohtumised siseministeeriumiga on kantud soovist riigiga rahumeelsete lahenduste leidmisel kooseksisteerimise jätkamiseks ja usuvabaduse tagamiseks. Peame vajalikuks konstruktiivse dialoogi jätku, mis ei lõhesta kogukondasid ja austab nii kiriku- kui tsiviilelu seadusi," lisas ta.

Järgmiste tegevustena lepiti kokku, et MPEÕK esitab siseministeeriumile augusti lõpuks konkreetsed muudatusettepanekud põhikirjas ning vajalikud sammud ja ajakava muudatuse elluviimiseks. Siseministeerium kujundab selle alusel oma seisukoha hiljemalt septembri lõpuks.

Ühtlasi lepib MPEÕK kokku ja teatab siseministeeriumile kuupäeva, mil MPEÕKi poolt kohtutakse Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku esindajatega ja hakatakse MPEÕK-i osas koostama teekaarti teise etapi tegevuste osas.

Kloostri kui eraldiseisva usuorganisatsiooniga lepitakse edasised tegevused kokku eraldi.