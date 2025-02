Tallinna võimuliidus välistab koostöö Keskerakonnaga ainsana Eesti 200

Keskerakonnaga Tallinnas praegu opositsioonis oleva EKRE fraktsiooni esimees Mart Kallas ütles, et vara on veel öelda, kas Keskerakonnaga soovitakse koostööd teha või mitte.

"Eks me opositsioonis praegu tavapärast opositsiooni koostööd teeme, aga see ei tähenda, et me oleks kokku laulatatud. Me oleme avatud kõigi jaoks. Praegu on vara rääkida, sellepärast et Keskerakonna tulevik on segane ja kohalikud valimised on alles kaheksa kuu pärast. Eks peale valimisi näeb," lausus Kallas.

Pealinna võimuliidu erakondadest osa ütleb selgelt välja, et koostöö on välistatud; teine osa nii selgelt end ei väljenda.

Eesti 200 Tallinna piirkonna juht ja abilinnapea Aleksei Jašin ütles ERR-ile, et pühapäeval otsustati, et endise linnapea Mihhail Kõlvarti juhitud Keskerakond ei ole see erakond, kellega sügisel peale valimisi soovitaks koostööd teha.

"Erakonda on faktiliselt kriminaalkorras karistatud. Seega ei näe koostööks võimalust ja välistame nendega koostöö. Kui (toonane linnapea) Mihhail Kõlvart ei olnud kohtupingis ja seal oli erakonna toonane peasekretär Mihhail Korb, siis selliseid asju ei saa Tallinnas juhtuda ilma linnapea teadmata, see on meie jaoks selge," lausus Jašin.

Kolm võimuliitlast nii konkreetsed pole

Ülejäänud kolm Tallinna võimuliidu erakonda – Reformierakond, sotsiaaldemokraadid ja Isamaa – nii kindlalt "ei" ei ütle.

Isamaa Tallinna piirkonna juht Riina Solman ütles, et Keskerakonna süüdi mõistnud kohtuotsus on nende jaoks suur probleem.

"See süüdistus oli üks põhjuseid, miks uus võimuliit Tallinnas moodustati. Sellist Tallinna me tagasi ei taha. Minu isiklik eelistus ongi laiapõhjalisem koalitsioon, sest seal on ka erinevate valijate ja nende eelistuste kaetus suurem. Ja meeldib, et praeguses linnavalitsuses on koostöövaim väga hea," lausus Solman.

Sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna juht, abilinnapea Madle Lippus märkis, et tegelikult antigi hinnang keskerakondlikule linnavõimule eelmisel kevadel, kui sotsiaaldemokraadid lahkusid koalitsioonist Keskerakonnaga ning moodustati nelja erakonna võimuliit.

"Hinnangu andsime juba pea aasta eest, peale ringkonnakohtu otsust, mis oli oluline põhjus, miks see koalitsioon lõppes," ütles ta.

Lippuse sõnul on kohtuotsuse järel Keskerakonnaga koostööle mõelda moraalselt keeruline. "Eks lõpuks kindlasti mõjutab. See on oluline argument, kui hakkame peale valimisi partnereid valima," vastas Lippus küsimusele, kas Keskerakonna süüdimõistmine võib mõjutada sotsiaaldemokraatide valikuid peale sügisesi valimisi.

Reformierakonna Tallinna piirkonna juht, abilinnapea Pärtel-Peeter Pere lausus, et Reformerakonna jaoks on oluline, et pealinna juhitakse ausalt ja avatult. "Kui valija annab sügisel mandaadi, asume läbi rääkima erakondadega, kes soovivad neid samu asju," ütles ta.

Pere sõnul on Kõlvarti käitumine peale kohtusotsust olnud pettumust valmistav.

"Ma ei oska öelda, kas Mihhail Kõlvart võtab vastutuse või hoopis üritab sellises olukorras linnapeaks pürgida. Riigikohtu ründamine, tema hinnang, et otsus on ebaõiglane, on pettumust valmistavad. Oma otsuse teeb valija, loodame, et sellest savisaarlikust märtrijutust nähakse läbi," lausus Pere.

Riigikohus jättis reedel tehtud otsusega jõusse Tallinna ringkonnakohtu mullu märtsis tehtud otsuse, mille kohaselt mõisteti Keskerakond, selle endine peasekretär Mihhail Korb ja ärimees Hillar Teder süüdi mõjuvõimuga kauplemises. Keskerakonda karistati 750 000 euro suuruse rahalise karistusega, mida suurendati varasema otsusega mõistetud karistuse kandmata osa võrra ja liitkaristuseks mõisteti erakonnale rahaline karistus miljon eurot.