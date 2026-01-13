X!

Trump: USA kehtestab Iraani kaubanduspartneritele tollimaksud

Välismaa
Iraani protestijaid toetav meeleavaldaja Iraanisaatkonna juures Londonis plakatiga president Trumpi tänamas.
Iraani protestijaid toetav meeleavaldaja Iraanisaatkonna juures Londonis plakatiga president Trumpi tänamas. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com / Lab Mo
Välismaa

USA president Donald Trump teatas esmaspäeval, et kehtestab 25-protsendilise tollimaksu igale riigile, mis kaupleb Iraaniga. Otsus sündis ajal, mil Teheran tegeleb massimeeleavalduste verise mahasurumisega ning Trump on lubanud protestijaid toetada.

"Jõustub koheselt: iga riik, kes teeb äri Iraani Islamivabariigiga, maksab 25 protsenti tollimaksu kogu Ameerika Ühendriikidega tehtava äri pealt. See korraldus on lõplik ja mittevaidlustatav," ütles Trump oma sotsiaalmeediavõrgustikus Truth Social.

Majandusandmebaasi Trading Economics andmetel on Iraani peamised kaubanduspartnerid Hiina, Türgi, Araabia Ühendemiraadid ja Iraak.

Trump on kaalunud oma valikuid seoses Iraaniga, mida on raputanud üle kahe nädala kestnud meeleavaldused, mille mahasurumisel on viimastel andmetel tapetud vähemalt 648 protestijat.

Iraani võimud on süüdistanud rahutuste õhutamises välismaist sekkumist.

Valge Maja teatas esmaspäeval, et Trump ei karda endiselt kasutada Iraani vastu sõjalist jõudu, kuid eelistab esmase vahendina diplomaatiat.

Hiina kritiseeris Trumpi otsust

Hiina teatas esmaspäeva õhtul, et on vastu igasugustele ühepoolsetele sanktsioonidele ja pikaajalisele jurisdiktsioonile pärast seda, kui Trump postitas sotsiaalmeediasse, et Iraaniga äri ajavatele riikidele kehtestatakse USA kaubandusele 25-protsendine tollimaks. Peking nimetas sellist otsust ebaseaduslikuks.

"Hiina seisukoht tollide valimatu kehtestamise vastu on järjepidev ja selge. Tolli- ja kaubandussõdadel pole võitjaid ning sund ja surve ei saa probleeme lahendada," ütles Hiina saatkonna pressiesindaja Washingtonis ühismeediakeskkonnas X.

"Hiina on kindlalt vastu igasugustele ebaseaduslikele ühepoolsetele sanktsioonidele ja pikaajalisele jurisdiktsioonile ning võtab kõik vajalikud meetmed oma seaduslike õiguste ja huvide kaitsmiseks."

Zelenski kutsus Iraani protestijaid toetama

Teiste seas juhtis ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski esmaspäeval tähelepanu massimeelevaldustele ja nende verisele mahasurumisele Iraanis.

Eelkõige kutsus Ukraina president maailma liidreid üles hetke mitte käest laskma ja aitama iraanlastel riigis võimu vahetada.

"See, mis praegu Iraanis toimub – ulatuslikud protestid ja sisuliselt ülestõus – on selge märk, et Venemaa jaoks olukord kergemaks ei muutu. Ja iga korralik inimene siin planeedil soovib siiralt, et Iraani rahvas vabastaks end lõpuks praegusest režiimist, mis on toonud nii palju kurja Ukrainale ja teistele riikidele," rääkis Zelenski.

Ukraina presidendi sõnul ei tohiks lasta käest hetke, mil muutused on võimalikud.

Norras baseeruv inimõigusorganisatsioon Iran Human Rights (IHR) teatas esmaspäeval, et islamivabariiki raputanud protestiliikumise mahasurumisel on Iraani julgeolekujõudude käe läbi hukkunud vähemalt 648 meeleavaldajat, kuid hoiatas samas, et tegelik ohvrite arv on tõenäoliselt palju suurem.

"Rahvusvahelisel üldsusel on kohustus kaitsta tsiviilisikutest meeleavaldajaid islamivabariigi korraldatud massilise tapmise eest," ütles organisatsiooni juhataja Mahmood Amiry-Moghaddam, kui kommenteeris vabaühenduse kinnitatud uusi andmeid.

Inimõigusorganisatsiooni teatel võis mõnede hinnangute kohaselt olla hukkunud üle 6000 inimese, kuid organisatsioon hoiatas, et Iraani võimude neli päeva tagasi kehtestatud internetikatkestus muudab nende teadete sõltumatu kontrollimise äärmiselt keeruliseks.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-BNS, Reuters

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:44

Kindlustusseltside liit soovib töötajate tervisekulude hüvitise kasvu

07:09

Moldova presidendi sõnul toetaks ta Rumeeniaga ühinemist

07:04

Hiiumaal tuvastati linnugripp

06:28

Mihkelson: Eesti peaks Kuuba toetamise probleemi EL-is tõstatama

06:20

Trump: USA kehtestab Iraani kaubanduspartneritele tollimaksud

05:55

Ukraina sõdurid heiskasid Kupjanski linnavalitsusele riigilipu

12.01

Teder jagas Itaalias korvisööte, Adler jätkas USA-s suurepäraselt

12.01

Treier ja Napoli kaotasid Euroliiga klubile

12.01

Vare: USA loodab Venezuelas vältida Iraagi kordumist

12.01

Raudsik: Iraani suurim mure pole mitte USA, vaid Iisrael

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

12.01

Näpuviga seaduses tegi 2026. aastaks veebikasiinode tegevuse maksuvabaks

12.01

Briti endine luurejuht: Putin kasutab regulaarselt teisikuid

12.01

Eesti kehtestas sissesõidukeelu 261 Ukrainas sõdivale venelasele

12.01

Hea suusailm aitab Hispaania teetigudel talve üle elada

12.01

Trumpi ja Powelli vastasseis kasvas kriminaaluurimiseks

12.01

Sõja 1419. päev: Ühendkuningriik tahab Ukrainale toota ballistilisi kaugmaarakette Uuendatud

12.01

Opositsioon materdab hasartmängumaksu apsu eest võimuliitu Uuendatud

12.01

Riik kavatseb leevendada narkokasutajate karistusi Uuendatud

12.01

Synlab langetas tervisekassa kärpe tõttu laboriteenuste hindu

12.01

Tomingas jätab Ruhpoldingi etapi vahele: mu sünnipäev lõppes EMO-s

ilmateade

loe: sport

12.01

Teder jagas Itaalias korvisööte, Adler jätkas USA-s suurepäraselt

12.01

Treier ja Napoli kaotasid Euroliiga klubile

12.01

Kapteniks valitud Laak: liigume oma mänguga tõusvas joones

12.01

ETV spordisaade, 12. jaanuar

loe: kultuur

12.01

Kati Saarits uurib uuel näitusel kodu, käsitööd ja kohalikku esemelist kultuuri

12.01

Margit Mutso: linna metamorfoos algab targast linnavalitsusest

12.01

Tatter Balti riikide koostöös valminud "Täiuslikest võõrastest": selline mudel töötas väga hästi

12.01

Nädalavahetuse vaadatuim film oli taas "Avatar: Tuli ja tuhk"

loe: eeter

12.01

Savisaare teisik Paavo Tärk: mind on krattipidi Savisaare juurde ka veetud

12.01

Minijalanõude koguja: see on nagu muinasjutu sisse minek

12.01

Mikk Jürjens: teismelisena kehastas isa minu jaoks mõttetut igapäevaelu

12.01

Polaarteadlane: Antarktika uurimisjaamas on minu jaoks mitu tipphetke

Raadiouudised

12.01

Päevakaja (12.01.2026 18:00:00)

12.01

Tallinna lauluväljak plaanib nelja aastaga osa laiendusi valmis saada

12.01

Raadiouudised (12.01.2026 15:00:00)

12.01

Justiitsministeerium plaanib uimastitarvitajate karistusi leevendada ning edasimüüjate omi karmistada

12.01

Valaste joa juurde pannakse lisahoiatussildid

12.01

"Spordipühapäev": kuidas edeneb olümpiaujula projekt?

12.01

Otepää saab uue lasteaia

12.01

HTM: 20-minutiline õuevahetund ei tähenda tingimata järjest õues viibimist

12.01

Raadiouudised (12.01.2026 12:00:00)

12.01

Vaatlejate hinnangul võib olla haruldane hetk suurteks muutusteks Iraanis

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo