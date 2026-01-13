Trump: USA kehtestab Iraani kaubanduspartneritele tollimaksud

USA president Donald Trump teatas esmaspäeval, et kehtestab 25-protsendilise tollimaksu igale riigile, mis kaupleb Iraaniga. Otsus sündis ajal, mil Teheran tegeleb massimeeleavalduste verise mahasurumisega ning Trump on lubanud protestijaid toetada.

"Jõustub koheselt: iga riik, kes teeb äri Iraani Islamivabariigiga, maksab 25 protsenti tollimaksu kogu Ameerika Ühendriikidega tehtava äri pealt. See korraldus on lõplik ja mittevaidlustatav," ütles Trump oma sotsiaalmeediavõrgustikus Truth Social.

Majandusandmebaasi Trading Economics andmetel on Iraani peamised kaubanduspartnerid Hiina, Türgi, Araabia Ühendemiraadid ja Iraak.

Trump on kaalunud oma valikuid seoses Iraaniga, mida on raputanud üle kahe nädala kestnud meeleavaldused, mille mahasurumisel on viimastel andmetel tapetud vähemalt 648 protestijat.

Iraani võimud on süüdistanud rahutuste õhutamises välismaist sekkumist.

Valge Maja teatas esmaspäeval, et Trump ei karda endiselt kasutada Iraani vastu sõjalist jõudu, kuid eelistab esmase vahendina diplomaatiat.

Hiina kritiseeris Trumpi otsust

Hiina teatas esmaspäeva õhtul, et on vastu igasugustele ühepoolsetele sanktsioonidele ja pikaajalisele jurisdiktsioonile pärast seda, kui Trump postitas sotsiaalmeediasse, et Iraaniga äri ajavatele riikidele kehtestatakse USA kaubandusele 25-protsendine tollimaks. Peking nimetas sellist otsust ebaseaduslikuks.

"Hiina seisukoht tollide valimatu kehtestamise vastu on järjepidev ja selge. Tolli- ja kaubandussõdadel pole võitjaid ning sund ja surve ei saa probleeme lahendada," ütles Hiina saatkonna pressiesindaja Washingtonis ühismeediakeskkonnas X.

"Hiina on kindlalt vastu igasugustele ebaseaduslikele ühepoolsetele sanktsioonidele ja pikaajalisele jurisdiktsioonile ning võtab kõik vajalikud meetmed oma seaduslike õiguste ja huvide kaitsmiseks."

Zelenski kutsus Iraani protestijaid toetama

Teiste seas juhtis ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski esmaspäeval tähelepanu massimeelevaldustele ja nende verisele mahasurumisele Iraanis.

Eelkõige kutsus Ukraina president maailma liidreid üles hetke mitte käest laskma ja aitama iraanlastel riigis võimu vahetada.

"See, mis praegu Iraanis toimub – ulatuslikud protestid ja sisuliselt ülestõus – on selge märk, et Venemaa jaoks olukord kergemaks ei muutu. Ja iga korralik inimene siin planeedil soovib siiralt, et Iraani rahvas vabastaks end lõpuks praegusest režiimist, mis on toonud nii palju kurja Ukrainale ja teistele riikidele," rääkis Zelenski.

Ukraina presidendi sõnul ei tohiks lasta käest hetke, mil muutused on võimalikud.

Norras baseeruv inimõigusorganisatsioon Iran Human Rights (IHR) teatas esmaspäeval, et islamivabariiki raputanud protestiliikumise mahasurumisel on Iraani julgeolekujõudude käe läbi hukkunud vähemalt 648 meeleavaldajat, kuid hoiatas samas, et tegelik ohvrite arv on tõenäoliselt palju suurem.

"Rahvusvahelisel üldsusel on kohustus kaitsta tsiviilisikutest meeleavaldajaid islamivabariigi korraldatud massilise tapmise eest," ütles organisatsiooni juhataja Mahmood Amiry-Moghaddam, kui kommenteeris vabaühenduse kinnitatud uusi andmeid.

Inimõigusorganisatsiooni teatel võis mõnede hinnangute kohaselt olla hukkunud üle 6000 inimese, kuid organisatsioon hoiatas, et Iraani võimude neli päeva tagasi kehtestatud internetikatkestus muudab nende teadete sõltumatu kontrollimise äärmiselt keeruliseks.