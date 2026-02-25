Karin Väli: vana haridussüsteem väsib, uus alles kujuneb

Areng eeldab nii õppijalt kui ka haridussüsteemilt pingutust, kuid see peab olema mõtestatud ja toetatud, kirjutab Karin Väli.

Eesti inimarengu aruanne osutab, et haridus on jõudnud murdepunkti: vana süsteem väsib, aga uus alles kujuneb. See ei ole hinnang minevikule, vaid diagnoos olevikule. Meie koolikorraldus on aastakümneid olnud üles ehitatud lühikestele, rangelt piiritletud ajatsüklitele: 45 minutit üht ainet, seejärel kell ja kiire ümberlülitus järgmisele. Selline rütm on loonud struktuuri ja distsipliini ning toonud kaasa mõõdetavaid tulemusi.

Ent küsimus ei ole enam ainult tulemustes, küsimus on õppimise kvaliteedis ja tähenduses.

Tänapäeva õppijalt oodatakse süvenemist, loovat mõtlemist ja võimet seoseid luua. Samal ajal liigub ta koolipäeva jooksul kuue kuni kaheksa erineva aine vahel, kohandudes iga 45 minuti järel uue rütmi ja ootusega. See pidev fookuse ümberhäälestamine võib toetada faktiteadmiste omandamist, kuid ei pruugi toetada arusaamise sügavust. Kui õppimine taandub ajaraami täitmisele, kaob ruum mõtlemiseks ja just mõtlemine on see, mida tulevik kõige enam vajab.

Just siin jookseb murdejoon vana ja uue vahel.

Kui võtame tõsiselt vajadust sügavama õppimise järele, tuleb küsida ka õppekorralduse vormi kohta. Pikemad õppeplokid (75–80-minutilised tunnid) on üks võimalik vastus sellele dilemmale. Mõte ei seisne minutite arvu muutmises, vaid järjepideva süvenemisaja loomises. Küsimus ei ole 45 või 80 minutis. Küsimus on selles, kas kool loob tingimused terviklikuks mõtlemiseks või jääb ta killustatud rütmi juurde, mis soosib läbimist, mitte mõistmist.

Eesti inimarengu aruanne tuletab meelde, et hariduse tegelik kitsaskoht ei seisne enam teadmiste nappuses, vaid õpirõõmu kadumises, noorte vaimses pinges ja õpetajate kurnatuses. Kui koolipäev on üles ehitatud pidevale ümberlülitumisele ja ajaraami täitmisele, lisab see koormust nii õppijale kui ka õpetajale. Rahulikum ja terviklikum rütm võib aidata vähendada tarbetut survet ning taastada õppimise mõtestatuse, anda rohkem ruumi keskendumiseks, aruteluks ja sisuliseks tööks.

Tuleb teha väärtusvalik. Kas meie eesmärk on läbida võimalikult palju materjali või kujundada võimet mõista? Kui räägime õppekava "läbimisest", ent ei küsi, mida ja milleks me õpetame, siis jääb arutelu pealiskaudseks. Hariduse mõte ei ole peatükkide loend, vaid arusaamise kujunemine.

Suurim risk ei ole see, et katsetame uusi vorme. Suurim risk on see, et jätkame harjumuspärase rütmiga ka siis, kui teame, et see ei vasta enam tuleviku nõudmistele.

Tõsi, pikemaid õppeplokke on kasutatud juba mõnda aega gümnaasiumiastmes ning see ei ole seal midagi erakordset. Küsimus on, kas julgeme sama loogikat rakendada tervikuna. Sageli alahindame lapsi ja noori, eeldades, et nad ei suuda pikemalt keskenduda või väljakutseid vastu võtta. Selline hoiak võib muutuda isetäituvaks ennustuseks: kui ootame vähem, saavutataksegi vähem.

Koolirõõm ja nõudlikkus ei ole vastandid. Inimene vajab eesmärke, pingutust ja läbi selle eduelamust. Kui iga raskuse puhul valida lihtsaim tee, ei vähenda me tegelikult koormust, vaid võtame ära võimaluse kasvada. Areng eeldab nii õppijalt kui ka süsteemilt pingutust, kuid see peab olema mõtestatud ja toetatud.

"20. sajandi tehnoloogiline areng vähendas füüsilise töö vajadust, praegune areng puudutab mõttetööd ennast."

Murdepunkt ei tähenda, et vana süsteem oleks olnud halb. See tähendab, et maailm on muutunud. Õppijate tähelepanu, vaimne koormus ja infokeskkond on teistsugused kui 30 aastat tagasi. Samal ajal on muutunud ka tööturg. 20. sajandi tehnoloogiline areng vähendas füüsilise töö vajadust, praegune areng puudutab mõttetööd ennast. Tehisintellekt suudab üha enam täita ülesandeid, mis eeldavad analüüsi, andmetöötlust ja rutiinset otsustamist ehk just neid rolle, millega noored on seni oma tööelu alustanud.

See tähendab, et konkurentsieelis ei ole enam faktide omamine ega standardlahenduste kordamine, vaid võime süveneda, näha seoseid, hinnata olukordi kriitiliselt ja luua uusi lahendusi. Selliseid oskusi ei kujunda killustatud tähelepanu.

Haridus ei saa kohaneda lüheneva keskendumisvõimega, vaid peab seda treenima. Kui kool lepib katkestatud tähelepanuga, siis kinnistab ta seda. Kui kool loob tingimused süvenemiseks, siis kujundab ta võimekust, mida ei asenda ükski algoritm.

Murdepunkt on see hetk, mil tuleb otsustada, kas jätkame harjumuspärase turvalisusega või valime teadlikult suuna, mis nõuab rohkem selgust ja rohkem julgust. Küsimus ei ole minutites. Küsimus on selles, kas me õpetame noori lihtsalt kohanema või õpetame neid maailma mõtestama ja muutma.

Sellest valikust sõltub, kas koolist väljub noor, kes oskab vastata etteantud küsimustele, või noor, kes suudab esitada uusi.