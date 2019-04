TTJA esmaspäevane kohtumine Aidule tuuleparki rajava Eleoni juhtidega seisukohtade lähenemist ei toonud. Amet kasutab politsei abi, et arendajad ehituselt eemal hoida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me valmistame ette ametiabi taotlust politseile, et pikendada seal viibimiskeeldu. Küll aga klausliga, et kõik tööd, mis on suunatud ohutuse tagamiseks, inimeste turvalisuse tagamiseks, on ehitusettevõtjal seal lubatud teha. Ehitustegevus tähendab ka demonteerimist. Kõik tegevused, mis on suunatud ohutuse tagamiseks, tuleb ära teha," selgitas TTJA Kaur Kajak. Õhtuks esitaski amet PPA-le taotluse pikendada Aidu tuulepargis viibimise keeldu, kuni asjaolud on selged.

Eleoni juhatuse liikme Oleg Sõnajala sõnul ei ole sellise järelevalve tingimustes võimalik mingeid töid teha.

"Selleks, et tagada ohutus, on vaja järgida väga kindlaid protseduurireegleid. Eleonil on need välja töötatud. Järgida neid reegleid sellise keerulise protseduuri läbiviimiseks nagu on tuulikute püstamine või montaaž või ohutuse tagamine või püstitatud tuuliku ohutuks muutmine, see on täiesti välistatud, võimatu. Seda tuleb teha rahulikult, reegleid järgides. Politsei järelevalve all mina ja minu töötajad kindlasti seda tegema ei lähe," kommenteeris Sõnajalg.

Kajaki kinnitusel suhtlevad osapooled edasi. "Mõlemad jäid oma seisukohtade juurde. Meie arvame, et ehitustegevust ei tohi jätkata, arendaja arvas, et tal on kõik õigused, et ehitustegevust jätkata," selgitas Kajak.

TTJA väidab, et kunagi valla poolt välja antud ehitusluba oli ebaseaduslik, sest puudus riigi kooskõlastus.

"Nende lubade väljastamise eelduseks oli kaitseministeeriumi poolt kooskõlastatud teemaplaneering ja eelprojekt. Vald on väljastanud need load täiesti seaduslikult, need ehitusload on kaitseministeeriumi poolt kooskõlastatud," kinnitas Sõnajalg.

Teine probleem on tuulikute tulevases kõrguses. Kaitseministeerium andis kunagi kooskõlastuse, et maapinnast peaks olema kõrgus mitte üle 185 meetri. Tänased mõõtmised näitavad Kajaku kinnitusel, et kõrgus koos labadega tuleb vähemalt 12 meetrit rohkem. Sõnajalg omakorda väidab, et seoses kodumaise tehnoloogia kasutamisega tuleb labade kõrgus maksumaalselt paar meetrit üle kooskõlastatud kõrguse.