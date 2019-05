Ametlik: Marine Le Pen koos mõttekaaslastega peab Tallinnas kõnekoosoleku

Liikumise "Euroopa Rahvaste ja Vabaduste Eest" alla koondunud parteide valimisüritus jõuab Eestisse üle-euroopalise kampaania raames, teatas Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE).



Tallinnas Mustpeade majas algusega kell 13 toimub teisipäeval kõnekoosolek, millest lisaks La Penile võtavad osa Olli Kotro (Põlissoomlased), Anders Vistisen (Taani Rahvapartei), Jaak Madison (EKRE) ning Manuel Vescovi (Itaalia Liiga).

Üritusele pääsevad EKRE registreeritud liikmed ja kutsutud külalised.

Kell 15 on kavas pressikonverents.



Üleskutse koondada Euroopa rahvuslikud erakonnad ühisesse fraktsiooni tegid 8. aprillil Milanos toimunud pressikonverentsil Itaalia Liiga, Soome Põlissoomlaste, Taani Rahvapartei ja Alternatiiv Saksamaale (AfD) esindajad. Praeguseks on üleskutsega liitunud mitmete teiste Euroopa riikide erakonnad, kaasa arvatud EKRE.

Marine Le Pen on paistnud silma Kremli poliitika toetamisega

Marion Anne Perrine "Marine" Le Pen on Prantsusmaa erakonna Rahvuslik Liit (Rassemblement National, varasema nimega Rahvusrinne/Front National) juht. Praegu on ta Prantsusmaa parlamendi alamkoja ehk rahvusassamblee saadik, aastatel 2009-2017 oli ta Euroopa Parlamendi liige. 2017. aasta kevadel jõudis ta Prantsusmaa presidendivalimistel teise vooru, kus kaotas praegusele riigipeale Emmanuel Macronile.

Tema isa ja erakonna rajaja Jean-Marie Le Pen sai sarnase saavutusega hakkama 2002. aastal, kui kaotas presidendivalimiste teises voorus paremtsentrist Jacques Chiracile. Isa ja tütar on olnud praeguseks pikka aega tülis ning sellega seoses viskas Marine Le Pen oma isa erakonnast välja.

Le Penide erakonda on pikka aega süüdistatud paremäärmusluses, kuigi partei ise seda määratlust eitab.

Eesti kontekstis on tähelepanuväärne, et Marine Le Peni näol on olnud pikka aega Venemaa välispoliitika veendunud toetajaga - Le Pen on näiteks korduvalt õigustanud Krimmi annekteerimist Venemaa poolt. Samuti on Le Pen sageli rääkinud Prantsusmaa lahkumisest NATO-st või vähemalt alliansi juhtimisstruktuurist ja Euroopa Liidust, kuigi EL-ist lahkumise asjus on ta hiljuti meelt muutnud.

Le Peni erakonda on saatnud ka skandaal, mis puudutab raha laenamist Venemaaga seotud pangalt ja samme, mida partei on selle asjaolu varjamiseks astunud.

Le Peni lähedaseks liitlaseks on Itaalia erakonna Liiga juht Matteo Salvini, kes on samuti paistnud silma Kremli poliitika kiitmisega, ning kellega koos on plaanis moodustada EL-i liikmesriikide euroskeptiliste ja rahvuslike jõudude baasil Euroopa Parlamenti uus fraktsioon.