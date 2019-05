Terras: tundub, et EKRE pigistab Eesti julgeoleku osas silma kinni

"Marine Le Peni ja EKRE juhtide kohtumine Eestis vastab küsimusele, miks julgeolekuküsimuste asemel räägitakse EKRE valimisreklaamides banaanidest. EKRE poliitikute väide, et Le Pen on end Eestisse ise kutsunud näib ebatõenäoline, sest poliitikud ei satu sellistele kohtumistele niisama möödaminnes," ütles Isamaa esinumber europarlamendi valimistel.

"Parempopulistlikud erakonnad on olnud Euroopa Parlamendis seni killustatud, sest paljudes küsimustes valitsevad erimeelsused. Suhtumine Venemaasse peaks olema peamine põhjus, miks Le Penist ja paljudest teistest populistidest eemale hoida. Nüüd tundub, et Eesti julgeoleku osas on EKRE valmis silma kinni pigistama. Külla on kutsutud ju poliitik, kes on olnud vastu NATO kaitsehoiakule Ida-Euroopas, kes arvab, et Krimm kuulub Venemaale ning kelle arvates tuleks sanktsioonid Venemaale tühistada," rõhutas Terras.

Teisipäeval tutvustavad Tallinnas oma koostööprogrammi Euroopa riikide erakonnad, kes kavatsevad Euroopa Parlamendis moodustada ühise fraktsiooni, mis peaks ühendama nende sõnul rahvuskonservatiivseid jõudusid. Kell 15 algavat pressikonverentsi, kus osaleb ka Prantsuse Rahvusliku Liidu juht Marine Le Pen, näeb otsepildis portaalis ERR.ee.