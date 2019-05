Nõukogu 47 liikmesriigi välisministrid hääletasid ülekaalukalt deklaratsiooni poolt. Selles öeldakse, et kõigil liikmesriikidel peab olema õigus võtta võrdsetel alustel osa nõukogu kahe põhiorgani tööst.

Ministrite poolt tehtud deklaratsioon Venemaa hääleõigust ENPA-s sisuliselt ei taasta, vaid see samm tuleb teha parlamentaarsel assambleel endal.

ENPA peatas Venemaa hääleõiguse pärast Krimmi annekteerimist 2014. aastal, mida Ukraina ja suurem osa maailmast peavad ebaseaduslikuks. Kreml lõpetas protestiks liikmemaksu tasumise.

Venemaa on olnud Euroopa suurima inimõigusorganisatsiooni liige alates 1996. aastast.

Kõrged Vene ametnikud on ähvardanud nõukogust täielikult lahkuda. See tähendaks ka, et venelased kaotavad ligipääsu Euroopa Inimõiguste Kohtule, millest on saanud tähtis koht neile, kes Vene kohtusüsteemi ei usalda.

Välisminister Sergei Lavrov kinnitas aga reedel, et selle poole Moskva ei püüdle.

Reedene hääletus on Euroopa institutsioonide esimene suur samm Venemaale kehtestatud piirangutest ja sanktsioonidest taganemise poole.

Ukraina välisminister teatas neljapäeval ootamatult, et ei võta Soomes peetavast istungist osa. Selles nähti veendumust, et Venemaa saab hääleõiguse tagasi.

Ukraina saadik EN-is Dmõtro Kuleba ütles, et "küünilise diplomaatia" tulemusena saavutatud deklaratsiooni vastu hääletas peale Ukraina veel viis riiki, nende seas Gruusia ja Balti riigid.

Reedel EN-i eesistumise üle võtnud Prantsusmaa ning Saksamaa on nõudnud miljonite tavakodanike huvides Venemaa nõukokku tagasi toomist.

Berliin: Moskva peab kuuluma Euroopa Nõukokku, täitma kõiki kohustusi

Venemaa peab olema Euroopa Nõukogu täieõiguslik osaline ja täitma seejuures kõiki oma kohustusi, ütles reedel Saksa välisminister Heiko Maas.

"Venemaa koht on Euroopa Nõukogus, kusjuures kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega," säutsus Maas Twitteris.

Reedel teatati, et Maas kohtub Helsingis toimuva Euroopa Nõukogu ministrite komitee kõrvalt ka Vene ametivenna Sergei Lavroviga.

Vilnius nõuab EN-ilt Venemaa suunal põhimõttekindlat seisukohta

Euroopa Nõukogu peab ka edaspidi järgima Venemaa suhtes põhimõttelist seisukohta, vastasel juhul kaotab ta oma autoriteedi, ütles Leedu välisminister Linas Linkevicius.

Linkevicius osales neljapäeval ja reedel Helsingis Euroopa Nõukogu välisministrite komitee istungjärgul, kus põhitähelepanu on kriisil, millesse EN sattus pärast Venemaa 2014. aasta otsust annekteerida Ukrainale kuuluv Krimmi poolsaar.

"EN peab ka edaspidi hindama Venemaa agressiivset tegevust põhimõttekindlalt, lähtudes oma väärtustest, või kaotab autoriteedi. Venemaa näitab mitte üksi retoorika, vaid ka käitumisega oma lähenemise muutumatust," märkis minister.

Linkevicius rõhutas, et Leedu ei toeta Euroopa Nõukogu välisministrite komitee otsust, mis avab Venemaale ühepoolselt tee nõukogu parlamentaarsesse assambleesse (ENPA). Tema sõnutsi peab Venemaa selleks esimesena samme astuma.