Lääneriigid on juba pikka aega kritiseerinud Hiinat inimõigusrikkumiste ja range järelevalve eest Xinjiangis. Samal ajal, kui sajad tuhanded täiskasvanud on suletud kutsehariduskeskusteks nimetatud laagritesse, on Hiina käivitanud mastaapse kampaania internaatkoolide loomiseks sealsetele lastele, kirjutatakse Briti ringhäälingu artiklis.

BBC küsitles oma artikli tarvis kümneid Türki pagenud pereliikmeid ning töötas läbi avalikult kättesaadavaid dokumente. Ainuüksi ühes maakonnas on enam kui 400 lapse mõlemad vanemad viidud laagrisse või vangi.

Uiguuri vähemuse pagulasliider on kutsunud maailma riigijuhte üles astuma vastu Hiina presidendile Xi Jinpingile, kes viib tema sõnul oma riigi moslemite hulgas läbi genotsiidi.

Rebiya Kadeeri andmeil on Lääne-Hiinas interneerimislaagritesse paigutatud ligikaudu miljon inimest, kellest enamik on uiguurid.

"Kogu uiguuri rahvas on silmitsi eksistentsiaalse ohuga," hoiatas Ülemaailmse Uiguuri Kongressi 72-aastane juht.

Pekingi väitel on laagrid vabatahtlikud kutsehariduskeskused, mille eesmärk on usuäärmuslusele, terrorismile ja separatismile kalduvaid inimesi ümber kasvatada.

Inimõigusühenduste ja endiste asukate sõnul on need aga koonduslaagrid, kus uiguure ja teisi vähemusrahvaid sunniviisil Hiina enamusrahvuse hanide hulka assimileeritakse.