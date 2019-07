Soomes majanduskuritegudes kahtlustatav ettevõte Airiston Helmi taotleb pankrotti. Peamiseks põhjuseks on see, et ükski Soome pank pole enam nõustunud firmale kontot avama ning senised pangakontod on suletud.

Ettevõtte advokaat Kari Uoti rääkis väljaandele Talouselämä, et firmal on võimatu äritegevusega jätkata.

Uoti tunnistas, et ükski pank enam ettevõttele arvelduskontot ei võimalda ning varasemad kontod on suletud. Seega näiteks arvete maksmine ja kinnisvara väljarentimine on keeruline või peaaegu võimatu.

Ettevõtte esindaja Dan Högström ütles novembris Ylele, et Airiston Helmi eesmärgiks on rentida matkajatele välja saartel asuvat kinnisvara. Jaanuaris aga selgus, et firmalt konfiskeeritud umbes 3,5 miljonit eurod sularaha jäävad politsei kätte isegi järgmise aastani.

Soome võimud tegid 2018. aasta septembris Turu saarestikus ja Päris-Soome maakonnas rohkelt reide ja läbiotsimisi Airiston Helmile kuuluvatel kinnisvaraobjektidel ning keskkriminaalpolitsei alustas menetlust majanduskuritegude asjus. Hiljem lisati kahtlustuste hulka ka rahapesu - nimelt kahtlustab keskkriminaalpolitsei, et juhtumi raames on Soomes pestud välismaist kuritegelikul teel saadud raha.

Juhtum on pälvinud suurt meediatähelepanu seoses Turu saarestikus toimunud operatsiooniga ebatavalise ulatusega ning seoses väidetega, et juhtumi niidid viivad Vene luure tegevuseni Soome territooriumil, millele Helsingi majanduskuritegude seadusesätteid kasutades vastu astus.

Helsingin Sanomat vahendab omakorda, et ka Airiston Helmi omanik, venemaa miljonär Pavel Melnikov müüb samuti ära kogu talle Soomes kuuluva kinnisvara.