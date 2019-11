Vene presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et Kreml on šokeeritud meediasse jõudnud videost, kus väidetavalt eraüksuse Wagner võitlejaid tapavad julmalt deserteerinud Süüria sõjaväelase, ta ei välistanud, et juurdlusametkonnad hakkavad asja uurima.

"Meedias on tõepoolest avaldanud vapustavad pildid. Täna õnnestus tutvuda. See on tõepoolest vapustav teave," ütles Peskov reedel ajakirjanikele.

"Ma ei tea, kui õigustatud on tehtavad järeldused ja igasugused katsed neid isikuid samastada. Igal juhul võin öelda, et meil ei ole nende isikute kohta mingit informatsiooni ja me ei ole nendega mingil viisil seotud," võttis Peskov oma jutu kokku.

Täpsustavale küsimusele, kas Vene juurdlusametkonnad peavad neid videosalvestisi uurima, kostis Peskov: "Kui nad peavad seda vajalikuks, siis nad teevad seda."

Venemaa sõltumatu ajaleht Novaja Gazeta avaldas põhjaliku artikli ja videomaterjalid sellest, kuidas Vene palgasõdurid lõbustasid end Süürias ühe kohaliku mehe piinamise ja hukkamisega. Muuhulgas peksid videos nähtud vene keelt rääkinud palgasõdurid meest kuvaldaga, lõikasid tal lõpuks pea maha, tõmbasid surnukeha rippuma ning panid muusika saatel põlema.

2017. aastal aset leidnud hukkamise video ilmus Novaja Gazeta veebilehele neljapäeval. Ajakirjanikud tuvastasid ühe mõrvaritest dokumentaalselt teadaolevate Wagneri rühma plagasõdurite seast, kinnitab leht, mille väitel toimus hukkamine Homsi provitsis.

(NB! Novaja Gazeta artiklis sisalduvad videod ja fotod ei sobi vaatamiseks lastele ja nõrganärvilistele.)