Valitsus vabastas Lemetti ametist

Avaliku teenistuse seaduse järgi saab kantsleri enne tähtaega teenistusest vabastada, kui ministri hinnangul nende koostöö ei laabu ning ministri ja kantsleri koostöötamise algusest on möödunud vähemalt pool aastat. Maaeluminister Mart Järviku hinnangul ei laabu tema koostöö kantsler Illar Lemettiga. Pool aastat koos töötamisest möödus 29. oktoobril.

Peaminister Jüri Ratas tegi ka ettepaneku vabastada ametist maaeluminister Mart Järvik (EKRE).

Ratas ütles otsusele järgnenud pressikonverentsil, et tal ei ole Lemettile ühtegi konkreetset etteheidet, aga usalduskriisi lahendamiseks oli vajalik nii Lemetti kui ka maaeluminister Mart Järviku ametist lahkumine.

Kantsler Illar Lemetti on olnud võtmetegelane maaeluminister Mart Järviku küsitava tegevuse avalikustamisel.

Lemetti saatis eelmisel nädalal peaminister Jüri Ratasele kirja, kus teatas, et mitte ükski maaeluministri poolt välja toodud koostöö mittelaabumise põhjustest pole tõsiseltvõetav ning kui ta siiski töölt vabastatakse, vaidlustab ta selle kohtus.

Lemetti ütles, et teatas septembrikuus ka prokuratuurile võimalikust maaeluministeeriumiga seotud korruptsioonijuhtumist ning novembris käis ta politsei- ja piirivalveameti keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroos ütlusi andmas.

Lemetti alustas kantslerina tööd 2. aprillil 2016. Varem oli ta töötanud ministeeriumis asekantslerina ja veel enne seda Eesti maaülikoolis.

Saar: Lemetti vallandamine tähistab ametnike suukorvistamise ja politiseerimise algust

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Indrek Saare hinnangul näitab maaeluministeeriumi kantsleri Illar Lemetti vallandamine seda, et valitsus on asunud EKRE taktikepi all Eesti ametnikkonda poliitiliselt survestama.

"Kantsleri tagandanud Jüri Ratase valitsus saatis signaali Eesti ametnikkonnale: kui te näete hämaraid ja ebaseaduslikke tegusid, siis olge vait. Muidu lendavad teie pead. See otsus tähistab ametnike suurkorvistamise ja politiseerimise algust," ütles Saar.

"Kahjuks jätkab peaminister Ratas sedasama rida, mis algas EKRE valitsusse laskmisega: Eesti aina kaugeneb senisest väärtusruumist ja ka õigusriigist," lisas ta.

Ühtlasi näitas EKRE diktaadile allunud Jüri Ratas Saare sõnul taaskord, et talle on peaministritool armsam põhimõtetest.