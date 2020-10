Ossinovski: Eesti tervishoiusüsteem on kriisis hästi vastu pidanud

Riigikogu liige Jevgeni Ossinovski (SDE) ütles "Esimeses stuudios", et koroonakriis on näidanud Eesti solidaarse tervishoiusüsteemi tugevust. Kriisis oleks tema sõnul vaja hüvitada haiguspäevi esimesest päevast, et madalapalgalised inimesed julgeksid koroonasümptomitega koju jääda.

Ossinovski märkis, et kuni olukord pole epidemioloogiliselt lahenenud, keerleb riigi rahandus koroonaviiruse ümber.

"Kui me vaatame rahandusministeeriumi prognoosi, mille alusel see eelarve on tehtud, siis ta on ikka pigem optimistlik, eeldab seda, et laiaulatuslikke piiranguid ei tule. Noh, ma arvan, et ka kuu aega hiljem pärast seda kui prognoos tehti on olukord murettekitavam ja mitte ainult Eestis, vaid igal pool Euroopas nakatumiskõver läheb üles ja see mõjutab ka järgmise aasta majanduslikku seisu," rääkis ta.

Riigikogu liikme sõnul on Eesti tervishoiusüsteem kriisile hästi vastu pidanud. "Ma arvan, et Eesti tervishoiusüsteem on pidanud hästi vastu selles kriisis, on näidanud tegelikult solidaarse tervishoiusüsteemi tugevust. Kui meil siin vahepealsel ajal on olnud väga palju kriitikat selles osas, et arsti juurde ei saa piisavalt kiiresti ja nii edasi, ja on isegi olnud poliitiliselt hääli, et lammutaks selle ära ja tooks eraarsti süsteemi sisse, siis ma arvan, et praegune aeg on näidanud, et solidaarne tervishoiusüsteem on ainumõeldav sellisele riigile nagu Eesti."

Ossinovski märkis, et valitsust saab kiita selle eest, et haigekassale kompenseeritakse järgmise aasta sotsiaalmaksu vähenemine täismahus. "Haigekassa on selles mõttes kindel, et ta järgmisel aastal pankrotti ei lähe. Selles mõttes on tervishoiusüsteemi koha pealt asjad kenasti kontrolli all," ütles ta.

Eelarvega ei saa Ossinovski sõnul aga lahendada tervishoiu sisemisi ja struktuurseid probleeme. Pikad ravijärjekorrad ja arstiabi integratsioon on tema sõnul olulised teemad, millega tuleb tegeleda, aga need ei seisa eelarve otsuste taga. ´"Ma arvan, et see, et haigekassal on kindlus, et kompenseeritakse sotsiaalmaksu alalaekumine, see on kindlasti hea. Kui nüüd üks oluline puudus sellest eelarvest – mis puudutab koroonakriisi – välja tuua, siis see on haiguspäevad," rääkis ta.

Ossinovski märkis, et Ida-Virumaa inimesed kurdavad, et riik käsib esmaste haigussümptomitega koju jääda, kuid 800-eurose palga juures küsib inimene õigustatult, mis raha eest ta oma peret toidab.

Sotsiaaldemokraadid on andnud sisse eelnõu, mis näeks ette haigusraha maksmise esimesest päevast. Ossinovski märkis, et kui see on valitsuse hinnangul liiga helde, võib kaaluda ka teisest haiguspäevast palga hüvitamist. "Kui isegi selleks ei ole soovi – no võtame siis vähemast koroonalaadsete sümptomite puhul võimaldame seda. See on tegelikult otseselt ühiskonna riskile panek," ütles ta.