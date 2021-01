Reinsalu kahtleb vajaduses osaleda 17+1 formaadi kohtumisel Hiinaga

Välisminister Urmas Reinsalu ütles, et on skeptiline selle suhtes, kas Eesti peaks osalema Hiina ning 17 Kesk-ja Ida-Euroopa riigi tippkohtumisel, mida tuntakse ka 17+1 formaadina.

Väljaanne EurActiv kirjutas kolmapäeval, et Hiina püüab juba veebruaris sellise kohtumise läbi viia, et arutada seal koroonapandeemiaga võitlust ning pakkuda Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele oma vaktsiini. Kui füüsiline kokkusaamine ei ole võimalik, sooviks Peking selle pidada vähemalt interneti vahendusel, lisas EurActiv.com.

Reinsalu tunnistas, et Eesti on sellekohase kutse saanud, kuid tal on selle suhtes "mitmeid küsimärke". "Ma pole teinud saladust, et minu eelistus oleks suhelda Hiinaga mitte 17+1, vaid Euroopa Liidu formaadis ning demonstreerida Lääne ühtsust," rõhutas lahkuva valitsuse välisminister.

17+1 formaat on Hiina algatatud diplomaatiline formaat koostööks endiste sotsialismileeri riikidega, kuhu kuuluvad Balti ja Visegrádi maad, Bulgaaria, Rumeenia ja EL-i mittekuuluvad Balkani riigid. Hiljuti liitus selle formaadiga ka Kreeka.

Reinsalu lisas, et Hiina poolt on kutse tulnud osaleda kohtumisel kas valitsusjuhi või riigipea tasemel. Kuuldavasti olevat vaatlejana kohtumisele kutsutud ka Valgevene liider Aleksandr Lukašenko, keda Lääs valimispettuse tõttu enam riigi legitiimse presidendina ei tunnusta.

Reinsalu ütles, et Eesti ei ole oma osaluse kohta veel otsust langetanud ning ta pidas vajalikuks sel teemal konsulteerida ka Läti ja Leeduga.

EurActiv meenutas, et paljude Euroopa riikide soov jätkata Hiinaga suhtlemist 17+1 formaadis on viimasel ajal vähenenud ning avalik arvamus Pekingi suhtes on muutunud negatiivsemaks. Hiina üha agressiivsem poliitika on Läänes laiemalt muret põhjustanud ning nii Euroopa Liit kui NATO kaaluvad oma poliitika muutmist Pekingi suunal.

Samas on Hiina oma Uue Siiditee projekti (tuntud ka Vöö ja Tee nime all) raames investeerima taristuobjektidesse Ida-Euroopas, et edendada oma kaupade jõudmist Euroopasse.

Portaali EurActiv.com vahendatud Tšehhi ajalehe Hospodářské noviny andmeil on Hiina praegu eriti aktiivne, püüdes nii mõjutada Euroopa Liidu suhete kujunemist USA uue presidendi Joe Bideniga.