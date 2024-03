Reinsalu: Isamaa ei välista Keskerakonna kukutamiseks kellegagi koostööd

Erakonna Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles "Esimeses stuudios", et Tallinnas on võimuvahetust vaja. Ta lisas, et Keskerakonnata koalitsiooni moodustamisel ei välista Isamaa ühegi teise erakonnaga koostööd.

Reinsalu meenutas aastat 2021, kui oli ise Tallinna linnapeakanditaat, kuid sotsid teda ei toetanud. Nüüd ootab Reinsalu sotsidelt selget seisukohta, kas nad liituvad Tallinnas Mihhail Kõlvarti (KE) umbusaldusega.

"Minu üleskutse sotsidele on, et langetage see otsus ilma venitusteta, enne kui umbusaldus tuleb", ütles Reinsalu.

Ta lisas, et pärast koalitsiooni langemist peetakse läbirääkimisi nullfaasist ning ei välistata ühtegi erakonda, kellega moodustada Keskerakonnata koalitsioon.

Reinsalu selgitas, et uue koalitsiooni koostöö Tallinnas saab olema raske, kuna ollakse mitmes küsimuses erinevatel seisukohtadel.

"Minus ei tekita vaimustust soov, et hakata tallinlasi maksudega koormama", ütles Reinsalu.

Pikaaegsele keskerakondlasele, kuid hiljuti Isamaaga liitunud Jüri Ratasele Isamaa esimehel etteheiteid ei ole. Ta selgitas, et Ratas andis allkirja umbusalduse avalduse jaoks ning võttis varasemalt seoses Porto Franco kaasusega vastutuse, mille tagajärjel kukkus valitsus.

Ta lisas, et uus koalitsioon peab olema Tallinnas "uut lehekülge pöörav".

Reinsalu: Isamaa on valmis põhiseadust muutma

"Kolmandate riikide kodanikelt tuleks valimisõigus ära võtta," ütles Reinsalu. Ta rääkis, et oli väga häiritud, et Euroopas lubati seoses Venemaa "valimistega" viia läbi "agressorriigi diktaatori kroonimist".

Reinsalu hinnangul on praegu õige hetk Venemaa kodanikelt kohaliku omavalitsuse valimiste hääleõiguse võtmiseks. "Kui me neid asju nüüd ei tee, ei tee me neid kunagi," ütles Reinsalu.

Ta on veendunud, et KOV valimisõiguse võtmist saab teha seaduse alusel ning ta lisas, et Isamaa on valmis ka põhiseadust muutma.

Reinsalu hinnangul ei saa hääleõiguse võtmisel lähtuda ohust, et sellega kaasnevad rahutused. "Poliitilise võimu küsimused ei saa olla selles vaimus, et rahustame kedagi maha. Peab olema selge otsus," sõnas ta.

Reinsalu ütles saates, et Kaja Kallas peaks ameti maha panema. "See võimaldaks koalitsioonil restardi teha," sõnas ta.

Eesti ei peaks Mark Rutte NATO peasekretäri kandituuri toetamisega kiirustama, lausus Reinsalu. Tema sõnul on Eesti huvides kaubelda. Ta lisas ka, et Rutte kandidatuur ei ole kindel.

Tagasiastunud justiitsministri Kalle Laaneti (RE) käitumise eesmärk seoses prokuratuuriga, oli tema Reinsalu hinnangul peaprokuröri "lahti kangutamine".

Reinsalu eitas ka kuulujuttu, et tema oli see, kes lekitas info Laaneti üüritehingu kohta oma kasupojaga, mis viis justiitsministri tagasiastumiseni.