Võrklaev: 95 protsenti lisaeelarvest on valmis

Rahandusminister Mart Võrklaev (RE) ütles ETV saates "Esimene stuudio", et 95 protsenti negatiivsest lisaeelarvest on koos. Võrklaev ei nõustunud väitega justkui valitsus oleks asunud kärpima joonlaua meetodil.

"Me teeme täpselt niipalju, et jõuda eelarve reeglite piiresse ja suuresti see eelarve defitsiit 2,9 protsenti, mis meil 2024. aastal oli, nüüd me proovime jõuda sinna kolmeni. See ülesanne, mille me oleme endale võtnud ja mille mina koalitsioonipartneritele välja käisin, oli selline üheltpoolt minimaalne, aga teiseltpoolt igati jõukohane, et olekski võimalik see teha ära kuu ajaga. Kiired otsused ja asi on tehtud," ütles Võrklaev.

"95 protsenti lisaeelarvest on kokku lepitud ja küsimusi väga palju pole," sõnas ta.

Võrklaeva sõnul on ta lisaeelarves proovinud arvestada võimalikult palju koalitsioonipartnerite soove.

"Kui me kaks nädalat tagasi esialgset kava vaatasime, siis sotsiaaldemokraadid tõid välja, et poole aasta pealt omavalitsus tulusid lõikama minna on võib-olla liiga ootamatu, võib-olla pole tehtav. Kaalusime, võtsime selle välja. Eesti 200 mure oli, et õpetajate palgaraha, mis on kohalikele omavalitsustele läinud, et seda ei saa haridusministeerium oma kokkuhoiuülesandesse võtta. Võtsime ka selle välja, rääkisime läbi. Siseminister saatis mulle oma valmiduse siseministeeriumi valdkonnast ikkagi kokkuhoidu teha. Kõik need asjad said kirja. Vaatame üle ja otsustame ära," rääkis Võrklaev.

Saatejuht Mirko Ojakivi küsis Võrklaevalt, kas kärped on jõhkrad, nagu on soovinud Eesti 200 juht, välisminister Margus Tsahkna.

"Lisaeelarve kärped jõhkrad ei ole, need on sellised poole aasta pealt tehtavad kokkuhoiukohad, mis tagavad meile selle, et pingutus, mis me eelmisel aastal tegime eelarve korda tegemiseks, riigi rahanduse jätkusuutlikule teele juhtimiseks, jätkuvalt püsib. Ja me saame need otsused teha, arvestades kõigi koalitsioonipartnerite maailmavaatelisi ootusi või valmisolekut kokkuhoidu teha," vastas Võrklaev.

Lisaeelarve kärbete maht on umbes 100 miljonit ja tulusid suurendatakse umbes 75 miljoni euro ulatuses.

"Kokkuhoiu loogika on suhteliselt lihtne. Mida poole aasta pealt vähendada annab, personali- ja majandamiskulud ministeeriumites, kuhu kõik enam-vähem võrdselt võiks panustada, välja arvatud kaitsevaldkond," sõnas minister.

Võrklaev tõrjus etteheieteid sellest, et valitsus on asunud kulusid kärpima joonlaua meetodil. "Asi on tegelikult kaugel sellisest lihtsast joonlaua kärpest, kus võtad joonlaua tõmbad ja kõik asjad juhtuvad," ütles Võrklaev.