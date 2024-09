Enamus kokkuhoiust tuleb järgmisel aastal haridus- ja sotsiaalvaldkonnast

Järgmisel aastal plaanib valitsus riigi tegevuskulude ja toetuste pealt kokku hoida 132 miljonit eurot. Kõige enam tõmmatakse koomale haridus- ja teadusministeeriumis – veidi rohkem kui 36 miljoni euro ulatuses. Kõrghariduses kärbitakse muu hulgas tegevustoetuste kasvu, doktorantide tulemustasusid ja tudengite tulemusstipendiume. Puutumata ei jää ka teaduse valdkond. Üldhariduse ja noorte programmides võetakse ette strateegiliste partnerite toetused.

Ministeeriumi ja allasutuste personali ja majandamiskulude kärbe toob kaasa koondamisi, sest paljud tegevused jäetakse lihtsalt ära.

"Koondamisi allasutuste juhid praegu planeerivad. Lonkreetset teavet hetkel veel ei ole, see algab järgmise aasta algusest," ütles haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200).

Sotsiaalministeerium hoiab tuleval aastal kokku üle 28 miljoni euro. Üldhooldusteenust kasutavad pensionärid ei saa enam üksi elava pensionäri toetust. Samuti peatatakse ülalpeetava elukaaslase ravikindlustusmaksed. 2026. aastast kehtestatakse aga vanemahüvitise lagi.

"Kui me räägime nüüd praegu otsustatud kärbetest, mis puudutavad ka järgmisi aastaid, siis täiesti arusaadavalt kõige suurem kokkuhoid on vanemahüvitise lae toomine kolmekordselt kahekordsele üle-eelmise aasta sotsiaalmaksuga maksustatud keskmisele sissetulekule ja see on suurusjärgus 13 miljonit eurot esimesel aastal. Ülejäänud summad on väiksemad," selgitas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (RE).

Suur osa kokkuhoiust saavutatakse ministeeriumi ja allasutuste kärpest, mis on järgmisel aastal kuus miljonit eurot. Selles tõmmatakse koomale peamiselt töötasude, koolituste ja erinevate ürituste pealt. Ligi miljon eurot hoitakse järgmise kolme aasta jooksul kokku sotsiaalkindlustusametist.

"Lisaks sellele tuli eelarverevisjoni käigus tervise valdkonnast ettepanek seada lagi ajutise töövõimetuse hüvitistele ehk haigushüvitistele ja see on üks olulisema mõjuga – järgmisel aastal neli miljonit eurot. Selline suurema mõjuga üksikotsus," rääkis terviseminister Riina Sikkut (SDE).

Kliimaministeerium kärbib järgmisel aastal 10 miljonit eurot, millest kuus tuleb taristuministri vastutusalast.

"Üks olulisemaid kärpekohti on ametkond, palgad, igasugused sisemised tegevused, majandamiskulud, ühesõnaga vähem preemiaid, vähem suvepäevi. Kui räägime toetustest ja teenustest, siis me kärbime kohalikele omavalitsustele mõeldud lammutustoetust ja transpordiamet kärbib selliseid teehooldusteenuseid, mis võib-olla ei ole esmatähtsusega," loetles taristuminister Vladimir Svet (SDE).

Lisaks ootavad kärped ees Eesti Raudteed. Tallinna Lennujaam peab aga välja maksma täiendavaid dividende.