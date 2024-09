Eelarvenõukogu: eelarve puudujääk on liialt kõrge

Eesti Panga juures tegutseva sõltumatu riigieelarvet hindava Eesti eelarvenõukogu hinnangul ei vasta valitsuses heaks kiidu saanud riigieelarve strateegia Eestis kehtivatele eelarvenõuetele sest puudujääk on planeeritud liialt kõrgena.

Valitsuse kavatsuseks on hoida lähiaastate nominaalset eelarvepuudujääki kolme protsendi lähedal SKP-st. Puudujäägi edasine vähenemine on aga eelmiste plaanidega võrreldes edasi lükkunud.

Selline eelarvetrajektoor ei vasta eelarvenõukogu teate kohaselt kehtivatele kodumaistele eelarvereeglitele, mis ei luba kavandada suuremat struktuurset puudujääki kui üks protsent SKP-st. Rahandusministeeriumi hinnangul jääb eelarvestrateegia alusel struktuurne puudujääk sellest väiksemaks vaid 2025. aastal, aga mitte edaspidi.

Seetõttu märgib eelarvenõukogu, et riigi eelarvestrateegias aastateks 2026‒2028 seatud eesmärgid ei vasta kodumaiste eelarvereeglite nõuetele. Nõuetele vastamiseks tuleks sel perioodil eelarvepositsiooni ligikaudu ühe miljardi euro võrra veel parandada.

Kodumaiste eelarvereeglite järjekordset leevendamist eelarvenõukogu ei toetaks. Väikese ja avatud majanduse puhul on põhjendatud, et need oleksid seatud nõudlikumalt kui Euroopa Liidu reeglid.