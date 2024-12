Euroopa Liidu juhtide kabinettides hakkab tööle kümme eestlast

Euroopa Parlamendi valimistega kaasnenud Euroopa Liidu uute juhtide nimetamise järel suurenes järsult nende kabinettides töötavate eestlaste arv ning nüüd on EL-i kõige kõrgema tipu lähedal kümme eestlast. Suuresti on eestlaste edenemine seotud Kaja Kallase saamisega Euroopa Liidu välispoliitika juhiks.

Lisaks Kallase kabinetile, kus on neli eestlast - kabinetiülem Vivian Loonela ning kabineti liikmed Indrek Kannik, Oliver Mõru ja Julika Luts - saab teiste Euroopa Komisjoni volinike kabinettidesse veel viis eestlast.

Sotsiaalsete õiguste ja oskuste, kvaliteetsete töökohtade ja valmisoleku valdkonna juhtiva asepresidendi Roxana Minzatu kabineti liikmeks saab Triino Volmer; demokraatia, õiguse, õigusriigi ja tarbijakaitse voliniku Michael McGrathi kabinetis asub tööle Egelyn Braun; jätkusuutliku transpordi ja turismi voliniku Apostolos Tzitzikostase kabinetis Helena Hinto; võrdsete õiguste, valmisoleku ja kriisijuhtimise voliniku Hadja Lahbibi kabinetis Halliki Voolma ning Oliver Varhely kabinetis, kes oli komisjoni eelmises koosseisu laienemisvolinik, aga nüüd on tema portfellis tervishoid ja loomade heaolu, jätkab Katre Teedumäe.

Nendele lisaks sai Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja Antonio Costa kabineti liikmeks Tanel Tang.

Eestlane on ka veel ühe Euroopa Liidu institutsiooni - Euroopa Parlamendi - tipu lähedal, kuna selle tagasivalitud presidendi Roberto Metsola pressiesindajana jätkab Rootsis sündinud eestlane Jüri Laas, kes küll ei ole ametlikult tema kabineti liige.

Kallase positsioon suurendas Eesti kauplemisjõudu

See, et voliniku kabinetis peab olema eri riikide kodanikke, on sätestatud Euroopa Komisjoni sise-eeskirjades. Komisjoni asepresidentide kabineti suuruseks on selles koosseisus üheksa liiget ja tavavolinikel kuus liiget. Kuna Kallas Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindajana on ühtlasi ka Euroopa Komisjoni asepresident, siis andis see Eestile suurema kauplemisjõu eestlaste edutamiseks teiste komisjoni liikmete kabinettidesse.

See, et riikide vahel sõlmitakse kokkuleppeid, kus ühest riigist pärit Euroopa Komisjoni voliniku kabinetti võetakse teise riigi esindajaid ja vastupidi, on igati aktsepteeritud praktika, mis tagab parema info liikumise ning sellega ka võimaluse paremaks koordinatsiooniks Euroopa Liidu poliitika kujundamisel.

Euroopa Komisjoni eelmises koosseisus oli lisaks energeetikavoliniku Kadri Simsoni kabinetile teiste volinike juures veel kolm eestlast. Simsoni kabinetis oli neli eestlast: Peeter Kadarik, Jaan Männik, Helena Hinto, Thor-Sten Vertmann.

Kabineti liikme kogemus aitab sel kohal töötanul edendada ka tema edaspidist karjääri Euroopa Liidu struktuurides.

Lisaks kabinetiliikmetele töötab iga volinik juures veel ka madalama staatusega eksperte, assistente ja praktikante.