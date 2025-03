EISA juhatuse esimeheks saab senine Mainor Ülemiste juht Ursel Velve

Ursel Velve juhib praegu Mainor Ülemiste AS-i ning on ärilinnaku Ülemiste City innovatsioonijuht. Varem on ta tegutsenud Mainor Ülemistes erinevatel positsioonidel ning olnud Samsung Electronics Baltic SIA Eesti piirkonna juht. Lisaks on Velve Dvigatel Energeetika AS-i ja Eesti Loto AS-i nõukogu liige.

Velve on lõpetanud Estonian Business Schooli ärijuhtimise erialal ning magistrikraadi globaalses turunduses omandas ta Liverpooli Ülikoolis.

EISA juhatuse liikmetena jätkavad Sigrid Harjo ja Aare Järvan.

Velve ütles, et juhatuse esimehe positsioonile asumine on suurepärane, aga ka väga vastutusrikas võimalus viia ellu tema soovi toetada Eesti majanduse arengut ettevõtete innovatsioonile ja arengule kaasa aitamise ning välisinvesteeringute Eestisse toomise kaudu.

"Varasemast koostööst Ülemiste Citys oleva 400 suurema ja väikesema ettevõttega saan kaasa võtta häid praktikaid nii innovatsiooniprojektide vedamisest, ülikoolide ja avaliku sektori koostööst kui klientide tagasisidest lähtuvate teenuste disainimisest," lausus EISA uus juht. "Loodan oma kogemused kogu Eesti ettevõtluse kogukonna heaks tööle panna, lähtudes samal ajal ka omanike ootusest olla vastutustundlikult efektiivne organisatsioon."

EISA nõukogu esimehe Erkki Raasukese sõnul sai uus juht valitud tänu tema tugevale erasektori kogemusele.

"Ursel Velve on pikalt toimetanud erasektoris ja viimastel aastatel juhtinud Baltikumi üht suurimat ja innovatiivsemat ärilinnakut. Meie majanduskeskkond on pidevas muutumises ja EIS peab olema valmis neile muutustele kiirelt reageerima. Nii ettevõtjate kui valitsuse ootused EIS-ile on kõrged ning usun, et koos Urseliga suudame vajalikud muudatused käivitada ja ellu viia," lisas Raasuke.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo ütles, et EISA peab aitama kaasa valitsuse suunale kasvatada majanduse konkurentsivõimet ja vähendada ettevõtete aruandlus- ja halduskoormust. Uus juht peab tema sõnul kujundama EISA paindlikuks ja tõhusaks organisatsiooniks, mis lähtub ettevõtjate vajadustest ja suudab kiirelt reageerida muutuvatele oludele.

"Pakutavad teenused peavad olema hästi sihitud ning aitama päriselt kaasa ettevõtete konkurentsivõime kasvule ja innovatsiooni arengule, investeeringute Eestisse toomisele ja siin hoidmisele ning Eesti rahvusvahelise maine tugevdamisele," sõnas Keldo.

Detsembris kutsus EISA nõukogu tagasi selle senise juhi Kati Kusmini, põhjendades seda asjaoluga, et oodatud muudatused pole toimunud piisavalt kiiresti ja sisuliselt. Jaanuaris ütles majandusministeeriumi asekantsler Sandra Särav, et EISA juhiks otsitakse reformija-tüüpi inimest, kes ei jätkaks asutuse tegevust senisel viisil, vaid liiguks kaasa sellele seatud uute ootustega.

EISA eesmärk on toetada ettevõtlust, Eesti rahvusvahelist konkurentsivõimet, nähtavust ning atraktiivsust äri-, investeerimis-, turismi-, elu- ja töötamispiirkonnana ning investeeringuid elamu-, äri- ja tootmishoonete kaasajastamisse.