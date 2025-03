Nädalavahetus tuleb päikesepaisteline

Ööl vastu laupäeva liigub kõrgrõhkkond Soome lõunaosast aeglaselt Venemaale ning kõrgrõhuhari on laupäeval suunatud üle Eesti Skandinaavia kohale. Ilm Läänemeremaades on sajuta ja taevas valdavalt selge, kuid paiguti on ka pilvisemaid kohti.