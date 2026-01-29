X!

Eesti soovib keelata Vene võitlejatele EL-i sisenemine

Eesti
Vene sõjaveteranid
Vene sõjaveteranid Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Yulia Morozova
Eesti

Eesti välisminister Margus Tsahkna esitleb neljapäeval Brüsselis toimuval Euroopa Liidu välissuhete nõukogul (FAC) ettepanekut keelata kõigil Vene armee koosseisus Ukrainas sõdinud meestel sisenemine Schengeni ühtsesse viisaruumi.

"Nõukogu laual on uus ettepanek Eestilt tagamaks, et endised Vene sõjaväelased, kes on võidelnud Ukrainas, ei saaks siseneda Euroopa Liitu. Kardetavasti võivad pärast rahu saavutamist Ukrainas EL-i tulla tuhanded karastunud võitlejad, kellest paljudel on kriminaalne minevik," kirjutas väljaanne Politico oma neljapäevahommikuses infobülletäänis. Politico märkis, et Ukraina, Lähis-Ida rahuprotsessi, Iraani, Gaza, Süüria ja Aafrika teemade kõrval on välisministrite laual just ka Eesti ettepanek Vene võitlejate EL-i sisenemise keelamiseks.

Politico tsiteeris anonüümsust palunud kõrget Eesti diplomaati, kelle sõnul on praeguseks juba miljon või vähemalt sadu tuhandeid mehi, kes on Ukrainas sõdinud või osalevad ka praegu lahingutegevuses. "See on suur number. Aga mis saab siis, kui nad tahavad tulla Schengeni alale?" küsis ta.

Eesti esindaja tõi välja, et Venemaal on kuritegevus juba järsult kasvanud tänu sõjast naasnud meestele, kellest paljud olid enne Ukrainasse saatmist vanglas karistust kandmas ning said sõjas osalemise eest amnestia.

Ajakirjanikke enne välisministrite kohtumist informeerinud Eesti diplomaadid tõid ka välja, et kui pärast Venemaa täiemahulise agressioonisõja algust Ukrainas kahanes Vene kodanikele väljastatud turismiviisade arv, siis eelmise aastal kasvas see taas ning ulatus juba 500 000 viisani, mida on pea kaks korda rohkem kui 2024. aastal. Neist 80 protsenti väljastasid Prantsusmaa, Itaalia, Kreeka ja Hispaania, kes enda sõnul on huvitatud Vene turistide rahast.

Eesti leiab aga, et lisaks moraalile on see ka julgeoleku küsimus: kui Vene turistide hulgas hakkavad Schengeni alale voolama ka tuhanded endised Vene sõdurid, kes on Ukrainas osalenud lahingutes ning saanud tapmise, relvade ja lõhkematerjali kasutamise kogemuse, siis see on otsene oht Euroopa riikidele. Sellised inimesed oleksid hea materjal Vene eriteenistustele, mis on endiselt huvitatud Euroopa riikide ühiskondade lõhkumisest seal vägivallaaktide ja diversioonide korraldamise kaudu.

"Meil on kohustus kaitsta oma inimeste ja ühiskonna julgeolekut. Sõjakogemusega võitlejatel, kelle hulgas on vanglatest rindele suunatuid ja Euroopa-vaenulike vaadetega isikuid, ei ole kohta vabas Euroopas," ütles neljapäeval hommikul avaldatud pressiteates ka välisminister Tsahkna.

Eesti diplomaadid tõid ka välja, et viisakeelu kehtestamine peaks avaldama preventiivset mõju ning panema Vene kodanikke mõtlema, kas nad tahavad Ukrainasse sõtta minna, kui teavad, et sellega kaob neil võimalus Euroopa viisat saada.

Kuna praeguses Schengeni viisakoodeksis ei küsita viisataotlejatelt, kas nad on teeninud Vene armees ja sealhulgas Ukrainas, siis ei saa ka välistada sellistele inimestele viisade andmist.

Eesti, mis on hiljuti pannud viisakeelu nimekirja 261 endist Vene sõdurit, tunnistab, et tegelikult oleks vaja sellised piirangud seada kümnetele kui mitte sadadele tuhandetele Vene kodanikele. Selleks peaks muutma viisaeeskirju, muutmise peab aga algatama Euroopa Komisjon, mis vajab selleks nõukogu suunist.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

muusikaelamus

eesti laul & r2

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:42

Ukraina tulistas väidetavalt alla Vene ründelennuki Uuendatud

11:30

TÜ/Bigbank tõusis Balti liigas teiseks

11:28

Rahvusraamatukogu sõlmis hoone sisustamiseks lepingud kolme ettevõttega

11:24

Polygon Teater jätkab tegevust nime all Claresis Collective

11:21

Kallas lükkas tagasi idee Euroopa armeest

11:05

Linnupesavanemlus jätab lapse ühte koju ja paneb vaheldumisi kolima vanemad

10:56

Unistuste bändis mängib trumme Ramuel Tafenau

10:49

Naiskahevõistlejad protestivad olümpialt kõrvale jäämise vastu

10:44

Lukoil tahab oma välisvarad müüa USA ettevõttele Carlyle Group

10:40

Tehisaru murdis mängleva kergusega inimesi trotsinud matemaatikapähklid

otse uudistemajast

taustajutud

mõtle järele!

järjejutt

Loetumad uudised

28.01

Vanemteadur: temperatuur võib langeda veebruari alguseks 30 külmakraadini

28.01

Euroopa riigid tegid Venemaa varilaevastikule hoiatuse

28.01

Otse kell 10: maksuamet tulude deklareerimisest

28.01

Enammakstud tulumaksu hakatakse tagastama 5. märtsist

28.01

Noortele mõeldud Somaalia piinalaagrid raputavad Soome avalikkust

11:42

Ukraina tulistas väidetavalt alla Vene ründelennuki Uuendatud

06:33

Estlinkide rikke põhjustas Eveconi Kiisa akupark

28.01

TÜ kliinikumi hanke rikkumises sai kahtlustuse Varekite firma Uuendatud

28.01

RIA võtab riigi autentimisteenuses kasutusele Smart-ID+

28.01

Lugeja küsib: miks veetorud lõhkevad pärast külmaperioodi?

ilmateade

loe: sport

11:30

TÜ/Bigbank tõusis Balti liigas teiseks

10:49

Naiskahevõistlejad protestivad olümpialt kõrvale jäämise vastu

10:05

Cavaliers rikkus LeBroni kojutuleku

09:43

Serviti alistas liidrite heitluses Mistra

loe: kultuur

11:28

Rahvusraamatukogu sõlmis hoone sisustamiseks lepingud kolme ettevõttega

11:24

Polygon Teater jätkab tegevust nime all Claresis Collective

09:58

"Plekktrummi" külaline on inimarengu aruande peatoimetaja Eneli Kindsiko

09:30

Saara Pius liitus teater Nuutrumiga

loe: eeter

10:56

Unistuste bändis mängib trumme Ramuel Tafenau

09:16

Video: "Ringvaate" reporterid meenutavad esimesi ja meeldejäävamaid lugusid

08:46

Video: Hermaküla taaskohtus viie-aastaselt seitse aastat suusatanud Andrega

08:35

Aasta muusiku kontserdil kõlab Hans Christian Aaviku originaallooming

Raadiouudised

09:25

Raadiouudised (29.01.2026 09:00:00)

08:50

Tallinna opositsioon süüdistab linnavõimu arvukate poliitiliste ametikohtade loomises

28.01

Päevakaja (28.01.2026 18:00:00)

28.01

Riigi teedehoiu plaan on ettevõtjate vaatest ülemäära ambitsioonikas ja pigem ebarealistlik

28.01

Elektrilevi võttis kasutusele Hiiumaa ja Saaremaa vahele rajatud uue merekaabli

28.01

Raadiouudised (28.01.2026 15:00:00)

28.01

Piiril konfiskeeritud kaubad leiavad uue kasutuse kaitseväes ja kutsekoolides

28.01

Kliimaministeeriumi kava järgi peaks Eesti hoonefond olema 2050. aastaks kliimaneutraalne

28.01

Norra ostab kahe miljardi eest kaugmaarelvi

28.01

Eesti ei plaani välismaalastest toidukulleritelt algtasemel keeleoskust nõudma hakata

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo