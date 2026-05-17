Läti andis idapiiri regioonides taas õhuohu hoiatuse

Kuvatõmmis Läti võimude edastatud õhuohu teavitusest.
Kuvatõmmis Läti võimude edastatud õhuohu teavitusest. Autor/allikas: kuvatõmmis
Läti idapiirile jäävates Rēzekne, Ludza ja Krāslava omavalitsuses andsid võimud pühapäeva hommikul taas teavituse võimaliku ohu kohta õhuruumis.

Veebilehel 112.lv avaldatud teate kohaselt hoiatasid Läti relvajõud (NBS) nende piirkondade elanikke, et riigi õhuruumis on potentsiaalne oht. Regiooni elanikel palutakse püsida siseruumides, järgida kahe seina reeglit, sulgeda aknad ja uksed ning madalalt lendava, kahtlase või ohtliku objekti märkamisel sellele mitte läheneda ja helistada hädaabi numbrile 112.

Läti armee teatas pressiteates, et jälgib koos NATO liitlastega pidevalt õhuruumi, et tagada suutlikkus võimalikele ohtudele kohe reageerida. NBS märkis, et on tugevdanud oma õhutõrjevõimekust idapiiril, paigutades sinna täiendavaid üksusi. Kuni Venemaa agressioon Ukrainas jätkub, on võimalikud korduvad intsidendid, kus välisriikide mehitamata õhusõidukid sisenevad Läti õhuruumi või lähenevad sellele.

Võimud lubasid ohu möödumisest eraldi teatada.

Läti idapoolse Latgale regiooni elanikud on saanud ka varem sarnaseid mobiiliteavitusi ning need olid tõenäoliselt seotud Vene-Ukraina sõjas kasutatavate droonidega, mis lähenesid Läti õhuruumile või sisenesid sinna. Sellised droonid on mitmel korral ka Läti territooriumil plahvatanud, viimati nädal aega tagasi vähekasutatud naftabaasis Rēzeknes.

Nendes intsidentides ei ole seni keegi viga saanud, kuid viimane juhtum Rēzeknes viis esmalt kaitseministri tagasiastumiseni ja seejärel kogu peaminister Evika Siliņa (Uus Ühtsus) valitsuse langemiseni.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: BNS

