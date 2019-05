"Kõik selles väga huvitavas maailmas on võimalik, kuid usun, et Kim Jong-un mõistab täielikult Põhja-Korea majanduslikku potentsiaali ega tee midagi selle segamiseks või lõpetamiseks," kirjutas Trump Twitteris.

"Lisaks teab ta, et mina olen temaga ning ta ei taha mulle tehtud lubadust murda. Lepe tuleb," lisas USA president vastuseks sündmusele, mis võis olla Pyongyangi esimene lühimaaraketi katsetus pärast rohkem kui aastapikkust pausi.

Anything in this very interesting world is possible, but I believe that Kim Jong Un fully realizes the great economic potential of North Korea, & will do nothing to interfere or end it. He also knows that I am with him & does not want to break his promise to me. Deal will happen!