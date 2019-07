Eesti ja Ungari hakkavad rändealgatuste kohta eelhoiatusi vahetama

Välisminister Urmas Reinsalu leppis oma Ungari kolleegi Péter Szijjártóga kokku, et kaks riiki hakkavad vahetama rändevaldkonda puudutavat infot, et olla valmis tõrjuma sellealaseid uusi algatusi rahvusvahelises elus.

"Eesti ja Ungari välisminister leppisid kokku, et rahvusvahelistes migratsiooniküsimustes vahetatakse võimalikult varases faasis infot ning selleks nimetatakse vastavad riikidevahelised kontaktametnikud. See ongi selle mehhanismi eesmärk, et olla võimalikult vara teadlik erinevatest migratsioonivaldkonna reguleerimise rahvusvahelisest algatustest ja sellest lähtuvalt kaasuda aruteludesse varases faasis," ütles välisministeeriumi pressiesindaja teisipäeval ERR-ile.

Ungari väljaanne Hungary Today teatas esmaspäeval, et välisminister Szijjártó on oma Eesti kolleegi ja Poola siseministriga kokku leppinud hoiatusmehhanismis, et olla valmis rahvusvahelisteks migratsiooni soodustavateks rände-valdkonna algatusteks juba nende algusfaasis, olenemata sellest, kas need saavad alguse ÜRO-s või Euroopa Liidus.

Ungari välisminister põhjendas oma initsiatiivi sellega, et aastavahetusel heaks kiidetud ÜRO ränderaamistik, mis tema hinnangul on maailma kõige ohtlikum rändevaldkonna dokument, kuna julgustab migratsiooni, soovitakse teha riikidele kohustuslikuks.

Kõik, mis ÜRO-s heaks kiidetakse, saab rahvusvahelise õiguse ja juriidilise praktika osaks, ütles Szijjártó ning rõhutas vajadust võidelda migratsiooni toetavate algatustega.